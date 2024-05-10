الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين فى قطر

محاكمة
محاكمة

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، غدًا السبت، استكمال ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عامًا، من عزبة المرجوشي- بهتيم- شبرا الخيمة- القليوبية، وأنه قتل عمدًا اثنين من المجني عليهم خلال استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض "سكين"، حيث عاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدًا قتلهما؛ ما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبنية تقرير الطب الشرعي- المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات

وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهى أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمدًا المجني عليه عبدالسلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما، وأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما، حال حضوره للمسكن.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه جنحة سرقة، حيث سرق المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم- المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول "لاب توب" المملوك للمجني عليه علي شعبان على؛ على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز سلاحًا أبيض "سكينًا" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

العباسية شمال القاهرة جلسات قطر أمر الإحالة

مواد متعلقة

غدا.. استكمال إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث اقتحام مركز كرداسة"

غدا.. استكمال محاكمة 35 متهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة بالإكراه فى المعصرة

30 مايو.. الحكم على حسين الشحات في قضية إهانة الشيبي

تأجيل ثاني جلسات محاكمة قاتل الطفلة السودانية "جانيت"

دفاع قاتل الطفلة "جانيت" يطالب بعرضه على طبيب نفسي

بدء جلسة محاكمة قاتل الطفلة السودانية "جنيت"

المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ4 متهمين بقتل شاب بالقاهرة

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

ثنائى الأهلى مهدد بالغياب أمام بلدية المحلة بسبب الترجى التونسى

سر ارتداء يسرا اللوزى "الأبيض" فى جنازة والديها؟

لا تحب الأطفال وفقدت أعصابها.. ضبط خادمة إفريقية كتمت أنفاس طفلة رضيعة بسبب البكاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام

بسبب تهديده إسرائيل.. الحزب الجمهورى يصوغ "مواد عزل" ضد بايدن