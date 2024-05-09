الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بدء جلسة محاكمة قاتل الطفلة السودانية "جنيت"

صورة أرشيفية لمحكمة
صورة أرشيفية لمحكمة

بدأت اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار سيد  التوني  اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية "جنيت".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار  سيد التوني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وابراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات

يذكر أن أمر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة جنيت جمعة بطرس-سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام، وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

جنايات القاهرة التجمع الخامس قتل الطفلة سودانية جنيت جمعة بطرس

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