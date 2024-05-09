تأجيل ثاني جلسات محاكمة قاتل الطفلة السودانية "جانيت"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار سيد التوني، اليوم الخميس، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية جانيت جمعة بطرس لجلسة الأول من يونيو المقبل، مع استمرار حبس المتهم، كما قررت إحالة المتهم إلى مصلحة الطب النفسي 3 أسابيع، لفحص المتهم وقت وقوع الجريمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات.

يذكر أن أمر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى؛ قد أمر بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.