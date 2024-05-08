الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد من 3 إلى 15 سنة لـ4 متهمين بقتل شاب بالقاهرة

السجن المشدد - آرشيفية
السجن المشدد - آرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا ومعاقبة آخر بالسجن المشدد 3 سنوات وبراءة 5 آخرين في اتهامهم بقتل شاب وإلقائه من الطابق السادس بمدينة نصر بسبب خلافات بينهم.

صدر الحكم  برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض وعضوية المستشارين أكرم أبو حساب وحسني زهران ومروة هشام بركات وأمانة سر معتز مدحت وخالد حمدي.

وكشف أمر إحالة قبام المتهمين "يحملون الجنسية الأسيوية" بقتل الشاب المجني عليه "سوداني الجنسية"، وإلقائه من الطابق السادس عقب التعدي عليه بالضرب بعد نشوب خلافات بينهم للتعدي على فتاة من نفس جنسية الشاب، فقام المتهمين بضرب المجني عليه وألقوه من الطابق السادس، ما تسبب في وفاته على الفور.

محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد 15 عاما المشدد 3 سنوات قتل شاب

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة متهم بـ"أحداث وسط البلد" حتى 22 يونيو

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى أحداث المنصة

إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في "أحداث المنصة".. اليوم

الحكم على 9 متهمين في قتل سوداني بمدينة نصر اليوم

اليوم.. الحكم على المتهم بإنهاء حياة طفلة بمنطقة السلام

تأجيل إعادة محاكمة متهمين بقضية "فض رابعة" لـ20 أغسطس

"مسخ بفعل شيطاني".. ننشر مرافعة دفاع أسرة الرضيعة "جانيت"

بكاء ومطالبة بالإعدام.. أبرز لقطات أولى جلسات محاكمة المتهم باغتصاب الرضيعة "جانيت"

الأكثر قراءة

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| القاهرة الإخبارية: بريطانيا تطرد الملحق العسكرى الروسى من لندن

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

رسميًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

مصدر إسرائيلى: العملية فى رفح محدودة للغاية وليست توغلًا على نطاق واسع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة