الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهم بإنهاء حياة طفلة بمنطقة السلام

آرشيفية
آرشيفية

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، الحكم على المتهم بقتل طفلة، بعد احتجازها وتعذيبها والتعدي عليها حتى الموت، بمنطقة السلام بالقاهرة.

قامت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، بإلقاء القبض على زوج شقيقة والد الطفلة مكة، بتهمة الضرب حتى الموت للطفلة، بعد إخطار من المستشفى، يفيد بوصولها جثة هامدة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين تعدي زوج عمتها عليها بالضرب حتى الموت، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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