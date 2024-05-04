تأجيل محاكمة عاملين بتهمة قتل شخص فى الجيزة

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل جلسات محاكمة عاملين، لاتهامهما بقتل شخص بسبب مشادة كلامية بينهما إداريا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين المستشار دكتور محمد حلمي حسان، والمستشار دكتور إيهاب طلعت يوسف، أمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين "م. م"، شيال، و"س. م"، قتلا عمدا المجني عليه "أ. م"، مع سبق الإصرار، وذلك إثر خلافات سابقة بينهم، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه.

كشف أمر الإحالة عن أن مشادة كلامية بينهما وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجرة، فباغتاه ضربًا باستخدام سلاح أبيض استقرت بفخذه اليمنى ومختلف أنحاء جسده قاصدين قتله محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.