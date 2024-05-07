الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ننشر نص إحالة سائق للجنايات بتهمة قتل تاجر ونجله وشقيق زوجته لسرقتهم

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

تنشر "الدستور" نص قرار إحالة سائق للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل تاجر ونجله وشقيق زوجته، وجميعهم من الحامول كفر الشيخ، على طريق الواحات لسرقتهم.

وجاء فى نص قرار الاحالة  الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات انه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة  "احمد م" سائق لأنه في ١١-١٠-٢٠٢٣ بدائرة قسم الواحات محافظة الجيزة. قتل عمدًا المجني عليه "إيهاب ع"  مع سبق الإصرار، اذ وانته فكره قتله لنهب أمواله، فضمر ذلك في نفسه حتي امعن الامر في سبيل دنو فعله ومن ثم استدرجه بسيارته صحبه نجله وصهره - بحيله انطلت عليه - الي مكان قصي عن اعين الماره فرافقوه مطمئنين إلى وجهته المزعومه وهنالك أوقف سيارتهم شاهرًا سلاحه الناري - تالي الوصف صوبه مطلقًا منه وابلًا من الاعيره الناريه نحوه ليخمد روحه ومقاومته فأحدث به الإصابات التي ابانها تقرير الصفه التشريحيه والتي أودت بحياته علي النحو المبين باللتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة انه وقد واقترنت بتلك الجنايه بها ثلاث جنايات أخريات، وهو انه في ذات الزمان والمكان  قتل عمدًا المجني عليه " رامي إ" مع سبق الإصرار، بأن اطلق سهام شرور فعله - محل الاتهام السابق صوب نجل المجني عليه الأول فى سبيل إتمام مخطط سرقته، فصوب سلاحه مطلقًا منه اعيره ناريه قاصة من خلك اقتله فارداه قتيلًا باصابات ابانها تقرير الصفه التشريحيه والتي أودت بحياته.

وأوضح قرار الإحالة انه قتل عمدًا المجني عليه " محمد ر" مع سبق الإصرار، بأن ضمانًا لكتمان جريمته واكمالًا لضلال مسعاه صوب باقي اعيرته نحو صهر المجني عليه الثاني قاصدًا من ذلك قتله ولم يذر الا وقد ايقن تحقيق وفاه قتلاه الثلاث علي نحو ما ابانه تقرير الصفه التشريحيه، بل وزاد علي شره شرًا، بأنه وعقب تيقنه من انهم فارقوا الحياه استقل السياره وبداخلها المجني عليهم وتركها في منطقه صحراويه خلف جبل لاخفائها عن اعين الماره والشرطه علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما سرق ليلًا المبلغ المالي المبين وصفًا وقيمه بالاوراق والمملوك للمجني عليه" إيهاب.ع" فى الطريق العام حال حمله السلاح- تالى الوصف وتمكن بالفرار بالمسروقات.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مشخشنا" مسدس".

احالة سائق للجنايات قتل تاجر ونجله بسبب اثار الجنايات النيابة العامة

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