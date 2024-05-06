القبض على عاطل قتل والدته وألقى جثتها من الطابق الثامن بالمرج

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المرج من القبض علي عاطل عقب قتل والدته وإلقاء جثتها من الطابق الثامن بشارع الورشة بمنطقة المرج.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مستشفى اليوم الواحد باستقبالها جثة سيدة 43 عاما، عليها أثار ضرب وتعذيب ومصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المتوفاة ربة منزل.

بإجراء التحريات، تبين أن ابنها وراء ارتكاب الواقعة، إذ قتلها وألقى جثتها من الطابق الثامن لرفضها منحه مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وبعمل رجال المباحث على استكمال التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، وجرى التحفظ على المتهم.