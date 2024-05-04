القبض على سائق توك توك بتهمة قتل زميله بالغربية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بالغربية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة سائق " توك توك " له معلومات جنائية وبها جروح طعنية.

وقالت الداخلية اليوم: “بالانتقال وبسؤال والدته اتهمت سائق "توك توك"- له معلومات جنائية بالتعدي عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته لخلافات أولوية المرور حال سيرهما بالمركبتين خاصتهما".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".