السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على سائق توك توك بتهمة قتل زميله بالغربية

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بالغربية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة سائق " توك توك " له معلومات جنائية وبها جروح طعنية.

وقالت الداخلية اليوم: “بالانتقال وبسؤال والدته اتهمت سائق "توك توك"- له معلومات جنائية بالتعدي عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته لخلافات أولوية المرور حال سيرهما بالمركبتين خاصتهما".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وزارة الداخلية جثة المستشفيات معلومات جنائية جروح طعنية

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