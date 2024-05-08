الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحكم على 9 متهمين في قتل سوداني بمدينة نصر اليوم

آرشيفية
آرشيفية

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، حكمها على 9 متهمين في قضية قتل شاب سوداني وإلقائه من الطابق السادس أعلى عقار بمدينة نصر؛ بسبب مضايقة إحدى فتيات من ذات الجنسية.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا بقتل شاب سوداني وإلقائه من الطابق السادس أعلى عقار بمدينة نصر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

تفاصيل التحقيقات في القضية

كشفت  التحقيقات في القضية قيام المتهمين بقتل شاب وإلقائه من الطابق السادس أعلى عقار عقب التعدي عليه بالضرب، حيث قال أحد شهود الإثبات إن المتهمين يحملون جنسية آسيوية، وكانوا يعتدون بالضرب على شاب سوداني بسبب مضايقة إحدى الفتيات من ذات الجنسية.

وأضاف الشاهد، أن المتهمين تعدوا على المجني عليه بالضرب، وعندما حاول الهرب منهم اتجه إلى شرفة المنزل، لكنهم أمسكوا به وألقوه من الطابق السادس ليرتطم بالأرض ويلقى مصرعه.

محكمة جنايات القاهرة 9 متهمين قتل شاب سودانى مدينة نصر

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