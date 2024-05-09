المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة بالإكراه فى المعصرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة بالإكراه في منطقة المعصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار على أحمد صقر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وعصام أحمد بكار صديق محمد رفقي وأمانة سر أحمد صحبي وأسلام شحاتة.

كانت المحكمة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة سرقة بالإكراه في المعصرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8962 لسنة 2023 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 2839 لسنة 2023 حلوان، عن قيام المتهمين "محمد.ع"، "سيد.أ"، "ميهوب.ع"، كانوا يراقبون منزل المجني عليه حتى أقدم أحد المتهمين بكسر باب العقار، وتمكنوا من التسلل داخل العقار وأقدموا على سرقة محتويات العقار، وتعدوا على صاحب العقار، مما بث الرعب في نفسه وقاموا بالاستيلاء على المسروقات، وعلى الفور أبلغوا رجال المباحث وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.