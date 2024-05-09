الخميس 09 مايو 2024
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حوادث

تأجيل محاكمة سيدة قتلت فتاة وطفلا حرقا بقليوب ليونيو المقبل

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل فتاة وطفل حرقا، من خلال إلقاء بنزين في المنزل الموجودين به بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5682 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2587 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "شيماء ج ع"، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم شرطة قليوب، لأنها في 12/ 6/ 2023، بدائرة قسم شرطة قليوب، حال كون المجني عليه مدحت محمد حسن طفلا لم يجاوز الـ18 عاما ميلاديا كاملا، قتلت عمدًا المجني عليهما نسمة كمال حلمي، مدحت محمد حسن عبارة محمد مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة مع المجني عليها الأولى، فأعدت المتهمة أدوات معجلة للاشتعال وتوجهت إلى مدخل العقار سكنهما، وسكبت المواد المعجلة للاشتعال وأشعلت النيران، وما إن شاهدت المجني عليهما خرجا من المسكن دون أن يمسسهما سوء ألقت المزيد من المواد المعجلة للاشتعال صوب النيران ليستعر لهيبها ودفعت المجني عليهما صوب النيران قاصدة من ذلك إزهاق روحيهما فسقطا داخل النيران، وأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية- المرفق بالأوراق- والتي أودت بحياتيهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة وضعت النار عمدًا في المسكن المملوك لمحمد سيد محمد بأن سكبت مواد معجلة للاشتعال، وأشعلت النيران بباب المسكن فامتدت النيران إلى محتوياته فأحرقتها ونشأ عن ذلك موت كل من نسمة كمال حلمي مدحت محمد حسن على النحو المبين بالاتهام الأول.

قتل فتاة إلقاء بنزين محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية المستشار أحمد رفعت النجار

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