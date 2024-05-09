تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص داخل محبسه بشبرا الخيمة

أجَّلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة 4 متهمين؛ لقيامهم بقتل شخص داخل محبسهم في مشاجرة بسبب الخلاف على مكان النوم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية لجلسة اليوم الثاني من دور شهر يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع والنطق بالحكم.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه، ويُدعى «م ج م» عمدًا إثر خلاف بينهم حيث انهالوا عليه ضربًا على رأسه وبأنحاء جسده وباغته الأول بأداة عبارة عن «ملعقة مسنونة كنصل» على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن «ملعقة مسنونة كنصل»، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

واستمعت المحكمة لشهادة والد المجني عليه 68 سنة بالمعاش والذي أفاد أنه نما لعلمه وفاة نجله بمحبسه إثر تعدي المتهمين عليه في مشاجرة نشبت بينهم، وأحدثوا إصابته وتوفي.

وكشفت تحريات مباحث القسم صحة الواقعة من حدوث مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه بمحبسه إثر خلافات بين المتهم الأول والمجنى عليه حول مكان النوم على إثرها قام المتهمين بالتعدي على المجني عليه حيث انهالوا عليه ضربا برأسه وبأنحاء جسده وباغته الأول بملعقة مسنونة كنصل على رأسه ضربا ما أدى لوفاته.