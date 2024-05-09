دفاع قاتل الطفلة "جانيت" يطالب بعرضه على طبيب نفسي

بدأت - منذ قليل - محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار سيد التوني اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة المتهم بـقتل الطفلة السودانية "جانيت" جمعة بطرس.

وطلب دفاع المتهم المنتدب من المحكمة عرض المتهم على الطب النفسي وإثبات قواه العصيبة ونسبة الإدارك، كما طالب بتفريع الكاميرات بمحيط مسكن المتهم والمجني عليها والحديقة يوم الحادث 19 إبريل من الساعة 6 حتى 8، وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحل الكشري من الساعة 6 حتى 8 محل عمله بمعرفة المساعدات الفنية، وكذلك سماع أقوال مدير المطعم الذي يعمل به المتهم والعاملين، ومناقشة شهود الاثبات حارس العقار والطبيب الشرعي، ومناقشة والد المجني عليها "جمعة بطرس"، وقررت المحكمة رفع الجلسة للقرار.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.