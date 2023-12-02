أسقف نيويورك يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر القنصلية المصرية

أدلى الأنبا ديفيد، أسقف نيويورك ونيوإنجلند، بصوته في الإنتخابات الرئاسية، وذلك بمقر القنصلية المصرية بنيويورك.

وقال الأنبا ديفيد في تصريحات له: أشجع كل من يحمل جواز سفر مصري صالح أو بطاقة هوية مصرية صالحة أو غير صالحة (رقم القومي) على التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج والتي تنطلق في الفترة من 1-3 ديسمبر بين الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

ويحرص أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالخارج وبلاد المهجر على المشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2023، والتي أنطلقت أمس الجمعة وتستمر حتي غدًا الأحد.

إذ أادلى نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة البريطانية لندن، كما قام نيافة الأنبا دانييل أسقف إيبارشية سيدني بأستراليا، والآباء الكهنة، وأبناء الإيبارشية، بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

كيفية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

والتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024، سيتطلب من الناخب التوجه للجنته الانتخابية والإدلاء بصوته من أجل اختيار المرشح، ثم يقوم بطي الورقة ووضعها بصندوق الاقتراع باللجنة، وستجرى الانتخابات الرئاسية في حوالي 10 آلاف و85 لجنة فرعية وذلك على مستوى الجمهورية، للتيسيرا على المواطنين.