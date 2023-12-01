الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية بالخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك عددٍ من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر في الادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي انطلقت صباح اليوم الجمعة بالخارج 

وأادلى نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة البريطانية لندن، كما قام نيافة الأنبا دانييل أسقف إيبارشية سيدني بأستراليا، والآباء الكهنة، وأبناء الإيبارشية،  بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

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كما قام نيافة الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمالي فرنسا والآباء الكهنة، وأبناء الإيبارشية بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية بباريس

الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

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أساقفة الكنيسة القبطية الانتخابات الرئاسية و الأنبا أنجيلوس السفارة المصرية بالعاصمة البريطانية لندن الكنيسة في المهجر

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