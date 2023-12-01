أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية بالخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

شارك عددٍ من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر في الادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي انطلقت صباح اليوم الجمعة بالخارج

وأادلى نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة البريطانية لندن، كما قام نيافة الأنبا دانييل أسقف إيبارشية سيدني بأستراليا، والآباء الكهنة، وأبناء الإيبارشية، بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

كما قام نيافة الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمالي فرنسا والآباء الكهنة، وأبناء الإيبارشية بالمشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية بباريس

الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.