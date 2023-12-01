الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الاضطرابات النفسية والإدمان والميديا" في مؤتمر كهنة ببا والفشن

اختتم مجمع كهنة إيبارشية ببا والفشن مؤتمر صوم الميلاد، والذي أقيم ببيت زوار دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

حاضر في المؤتمر من أحبار الكنيسة بجانب نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية، صاحبا النيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وعدد من أساتذة معاهد المشورة والطب النفسي.

وناقش المؤتمر عدد من التحديات التي تواجه الخدمة، وهي:
- الاضطرابات النفسية 
- الانتحار
- الإدمان
- الميديا
كما ناقش الآباء الكهنة على هامش المؤتمر بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.
 

سيامة 6 كهنة جدد بإيبارشية أبوقرقاص 


وشهدت إيبارشية أبوقرقاص أمس، إضافة رعوية بسيامة ٦ كهنة جدد في درجة القسيسية لينضموا بذلك إلى مجمع كهنة الإيبارشية.
وتولى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها صباح أمس خدمة القداس الذي تمت فيه السيامة الكهنوتية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالفكرية (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح سام نيافته الكهنة الستة الجدد للخدمة كهنةً عامِّيِن، وهم:
‏ ١- الشماس شنودة حنا باسم ‏القس  باڤلوس.
٢- الشماس مينا فايز باسم القس أثناسيوس.
٣- الشماس كيرلس القس إبراهيم باسم  القس إيساك.
٤- الشماس عماد طانيوس باسم القس باخوم.
‏٥- الشماس وسيم بهيج باسم القس أنيانوس.
٦- الشماس بيشوي صموئيل باسم القس زكريا.
شارك في صلوات القداس والسيامة مجمع كهنة أبوقرقاص، وبعض الآباء الرهبان وكهنة إيبارشيات المنيا وسمالوط وببا والفشن.
 

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