أساقفة وكهنة الكنيسة بالخارج يحثون الأقباط على المشاركة بانتخابات الرئاسة

حث عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة المصرية بالخارج المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2023

◄مطران لوس أنجلوس نقوم بواجبنا الوطني

حث الأنبا سيرابيون، مطران لوس أنجلوس المصريين بالخارج، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر 2023.

وقال الأنبا سيرابيون في مقطع فيديو له، لذا أدعو جميع المصريين في الخارج على المشاركة الانتخابية، وأن يقوموا بواجبهم الوطني نحو بلادنا الحبيبة مصر من خلال الأدلاء بأصواتهم، تعبيرًا عن اهتمامنا بوطننا الحبيب مصر والمشاركة الإيجابية نحو تقدمه ونموه خاصة أن هذة الانتخابات تأتي في ظروف خاصة عالمية خاصة لكل محبيها وأيضَا تحديات الكثيرة التي تواجه بلادنا الحبية مصر في هذة الأيام لذلك نحن نحمل مصر في داخلنا ونهتم بكل أمورها ونجد أنه من واجبنا الوطني أن يكون لنا مشاركة إيجابية في هذة الأنتخابات وفي أي حدث أخر يتعلق ببلادنا الحبيبة مصر.

ودعا الأنبا مارك، أسقف باريس وشمال فرنسا، للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية اليوم الجمعة والتي تستمر حتى الأحد 3 ديسمبر 2023.

وقال الأنبا مارك في بيان له: “التصويت حق لكل مواطن مصري، ولا يجب أن تتنازل عن هذا الحق الدستوري، تقدم وشارك مع أسرتك، وشجع الأخرين على المشاركة، وحفظ الله شعب مصر من كل شر”.

الكنيسة بالنمسا تشارك في الانتخابات

أدلى الأنبا جابرييل، أسقف النمسا والقطاع السويسري، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2023، والتي انطلقت للمصريين بالخارج صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى الأحد 3 ديسمبر 2023.

ومن جهته، قال القمص الدكتور إبراهيم إبراهيم حنا، راعي كنيسة مامرقس الرسول بفيينا في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: إن اليوم الجمعة الساعة 09:00 صباحًا كان في استقبالنا السفير المصري السفير محمد الملا وقنصل مصر بالنمسا، الأستاذ محمد البحيري وأعضاء السلك الدبلوماسي المصري بالنمسا، خلال إدلاء الأنبا جبرييل أسقف النمسا بصوته في الانتخابات الرئاسية الذي انطلقت اليوم.

وتابع أن الكنيسة المصرية بالنمسا حريصة دايمًا أن تحفز شعبها بضرورة تواجده بقوة لأداء الدور الوطني وعلى كل مواطن قبطي على أرض النمسا أن يسرع ويتوجه للسفارة المصرية ليشترك في الانتخابات الرئاسية، ويدلي بصوته بكامل حريته لمصلحة الوطن الغالي مصر.

وأضاف أن الصوت الانتخابي الواحد له قيمته فلا بد وأن لا يبخل أحد بصوته بل يصوت بكل حرية ليكون له دور تنموي في تقدم مصر الحضاري ومستقبلها السياسي الذي سيحدد التطور الأمني، الاقتصادي، التعليمي والصحي.

ومن جهته، قال القمص مينا الأورشليمي، راعي الكنيسة المصرية بالعراق، إن المشاركة الانتخابية تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، وكلما كان لصوت الناخب في العملية الانتخابية تأثيرًا قويًا كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “لقد اعتادت الأوطان التي تعمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية أن تحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لرئيسه".

وأضاف: “كما أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار”.

وأوضح: “كما أن للمشاركة الإنتخابية أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، فإن وجود نهج ديمقراطي وسعي والتزام بالنهوض بالأوطان في كافة الميادين يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأهمية صوته في تغيير مصيره، وهذا من عاشته مصر وشعبها داخل البلاد وخارجها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وشعرنا بضروره المشاركة في العملية الانتخابية لكي نكمل مسيرة الإنجازات في مصر التي يشهدها العالم كله من ناحية التعليم والصحة والطرق وبناء المدن الجديدة والقضاء على العشوائيات وأن مصر أصبحت الأرض الخصبة للاستثمار والتي اكتملت في أوقات قصيرة جدا والعالم يشهد لمصر بسرعة الإنجازات والتطور على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى وكل كوادر الدولة ونحن كجزء من الشعب المصري والجالية المصرية في العراق تقف متضامنة مع المشاركة في الانتخابات الرئيسية لتكملة مسيرة الإنجازات والتطور يدا بيد مع رئيس الجمهورية”.

وتابع: “نلاحظ أيضآ منذ تولي الرئيس وجود وعي سياسي واجتماعي داخل المجتمع، والانتخاب يعد أحد مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية، إذًا، المشاركة الإنتخابية تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، وأنه يعرف كيف يختار رئيسة صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقًا لطموحاته ورؤيته الخاصة، وهو الأمر الذي تحرص عليه الكنيسة القبطية في العراق من حث جميع رعاياها المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتوعوية بضرورة ابداء الصوت الانتخابي، خصوصا وأن المشاركة الانتخابية تعني شعور الناخب والمترشح بالمسئولية تجاه الأفراد وتجاه المجتمع، وتجاه الوطن كله”.



الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج



وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين بالخارج، حيث يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره (ساري الصلاحية) للتحقق من شخصيته، ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وبناءً عليه، يحصل على بطاقة اقتراع يتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).