رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

أيام قليلة تفصلنا عن بدء انطلاق الانتخابات الرئاسية ويحرص المصريين على الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية، ويكثر التساؤل عن رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي عبر جوجل، خلال التوقيت الحالي، للاستعداد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية والتي قد أوشكت على الانطلاق.

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابى بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

ولذلك ينشر "الدستور" في هذه السطور، خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي أو من خلال الاسم، وكيفية التغيير للجنة الانتخابية وذلك في حالة بعدها عن المنطقة الجغرافية للناخب.

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024

ويتيح معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي لعام 2024 من خلال خطوات بسيطة أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، لكي يتوجه الناخب لمقر لجنته ويقوم بإبداء رأيه بالتصويت من أجل اختيار الرئيس المصري القادم، ومن أجل معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي يتاح اتباع الخطوات التالية:

الضغط على الموقع الرسمي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا. اختيار أيقونة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية. ستظهر رسالة على الموقع مفادها "للاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية برجاء ادخال رقمك القومي المكون من 14 رقم". يتم كتابة الرقم القومي من اليسار إلى اليمين في المربع الظاهر على شاشة الموقع. الضغط على أيقونة استعلم والانتظار ثوان فقط لتظهر اسم اللجنة الانتخابية وعنوانها.

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

ولا يتاح الاستعلام من خلال اسم المواطن فقط، وذلك مع العلم أن فترة الصمت الدعائي بالانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج ستبدأ يوم الأربعاء 29-11-2023، وذلك تمهيدا لإجراء التصويت خلال المواعيد التي نوضحها في السطور التالية، بينما سيبدأ الصمت الدعائي للانتخابات الرئاسية بالداخل يوم الجمعة 8-12-2023.

خطوات تغيير اللجنة الانتخابية

بعد معرفة لجنة الانتخابات من خلال الرقم القومي 2024، يجوز للناخب القيام بتغيير لجنته الانتخابية وذلك بهذه الخطوات:

الدخول على لينك الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

الضغط على قائمة طلبات ومنها القام باختيار تغيير المركز الانتخابي.

قم بكتابة الرقم القومي بالمربع الظاهر على الشاشة.

ثم كتابة بيانات الناخب بالأماكن الموضحة على شاشة الموقع.

اختيار 3 مراكز انتخابية تكون قريبة من عنوان بطاقة الناخب.

ثم القيام بالضغط على إرسال الطلب والانتظار لكي تظهر بيانات اللجنة الانتخابية الجديدة.

سيذكر أن خدمة تغيير اللجنة الانتخابية تكون موقوفة مؤقتا لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي المقبل.