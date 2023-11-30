الانتخابات الرئاسية 2024.. الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاسم الرباعي وكيفية تغييرها

أيام قليلة تفصل ملايين المصريين عن الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تأتي في فترة حساسة في تاريخ مصر والوطن العربي وسط صراع كبير تعيشه المنطقة وتغيرات جيوسياسية هائلة، لذا سيحرص الملايين على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم، ومن ثّم يتصدر البحث عن كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية إلكترونيًا بالرقم القومي والاسم الرباعي محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاسم الرباعي

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للأفراد الاستعلام عن اللجنة الانتخابية باستخدام الرقم القومي من خلال موقعها وهو إجراء متاح لنحو 65 مليون مواطن لهم الحق في التوصيت في جميع اللجان :

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاسم الرباعي

يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاسم الرباعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2. أدخل الرقم القومي الخاص بك، وهو مكون من 14 رقمًا، في الخانة المخصصة على شاشة الموقع.

3. انقر على زر الاستعلام وانتظر لبضع ثوانٍ حتى يتم تحميل النتيجة.

وعلى الفور سيظهر الرقم القومي الخاص بالمستعلم مع إشعار يفيد بأن له بحق التصويت ويليه معلومات اللجنة الانتخابية التي ينتمي إليها، بما في ذلك اسم المحافظة والمركز، واسم المدرسة التي ستقوم بالتصويت فيها، وعنوان اللجنة الانتخابية، وبذلك يسهل الوصول إلى اللجنة في الموعد المحدد للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

تغيير اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

ومن ناحية اخرى أفادت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للمواطنين تغيير اللجان الانتخابية التي ظهرت لهم في الاستعلام في حال أنها تتواجد في خار النطاق الجغرافي لمحل سكنهم وذلك باتباع عدد من الخطوات السهلة.

1. الدخول لموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنــــــــــــــــــــا.

2. اختيار "الطلبات" ثم "طلب تغيير المركز الانتخابي".

3.كتابة الرقم القومي.

4. انقر على رمز "ابدأ الطلب".

5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة في المكان المناسب المشار إليه على الشاشة.

6. على المستعلم اختيار ثلاثة مراكز انتخابية قريبة من عنوانك المسجل في بطاقة الرقم القومي.

7. انقر على "إرسال الطلب" وانتظار حتى يتم تحميل المركز الانتخابي الجديد.

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موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل والخارج

من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 خارج البلاد في أيام الجمعة والسبت والأحد، وهي المواعيد 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في التاسعة صباحًا مع اختلاف التوقيت داخل كل دولة، أما داخل البلاد، فسيتم إجراء الانتخابات في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وهي المواعيد 10 و11 و12 ديسمبر 2023.