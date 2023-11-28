الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مارس حقك|رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وسعي الكثيرين للاستعلام عن  اللجنة الانتخابية لأداء دورهم الانتخابي في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية في دورة رئاسية جديدة. 

في التقرير التالي نعرض رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، وكذلك اسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وكذلك مواعيد الانتخابات في الجولة الأولى وكذلك جولة الإعادة. 

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

وفرت الهيئة  الوطنية  للانتخابات  من خلال موقعها الرسمي رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بكل سهولة 

رابط الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا https://www.elections.eg/

من القوائم المعروضة في الصفحة بعد فتحها اختار موقفك الانتخابي

تفتح صفحة جديدة للاستعلام عن حقك في مباشرة حقوقك السياسية 

اختار ايقونة استعلم عن موقفك الانتخابي 

تفتح صفحة جديدة مكتوب فيها 

للاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية ادخل رقمك القومي المكون من 14 رقم 

ثم اضغط على استعلم 

تظهر بيانات اللجنة  الانتخابية للناخب وهي المحافظة -  القسم - اللجنة الانتخابية -  العنوان

الانتخابات الرئاسية.. 693 لجنة تستقبل أكثر من 3 ملايين ناخب بمحافظة الغربية

74 لجنة جاهزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية بمركز إطسا فى الفيوم (صور)

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

حدت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024 موعد الانتخابات الرئاسية المصرية في مصر بحيث تبدأ اليوم الأول الاحد 10 ديسمبر 2023 والاثنين 11 ديسمبر والثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

ويكون موعد جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الاثنين 8 يناير والثلاثاء 9 يناير والأربعاء 10 يناير 2024.

يكون موعد التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً. 

أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 

  • عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي والشهرة عبد الفتاح السيسي الرمز نجمة
  • محمد فريد سعد زهران والشهرة فريد زهران الرمز الشمس
  • عبدالسند حسن محمد يمامة والشهر عبد السند يمامة الرمز النخلة
  • حازم محمد سليمان محمد عمر والشهر حازم عمر والرمز السلم
txt

النائب أحمد عبدالجواد: الشرقية ستكون من أكثر المحافظات إقبالا على الانتخابات الرئاسية

txt

برلماني خلال مؤتمر دعم السيسي بقنا: "هنوري العالم مرجلة الصعايدة في الانتخابات"

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية اللجنة الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المصرية موعد الانتخابات الرئاسية موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مواد متعلقة

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: الهدنة الفلسطينية- الإسرائيلية سرت دون عوائق لليوم الرابع

استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 والأوراق المطلوبة لدخول الامتحان

موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 وأسماء المرشحين المتنافسون عليها

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وتحديد درجة الإعاقة

"مستقبل وطن" سوهاج ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

"مستقبل وطن" بالدقهلية ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

موقع النيابة العامة لخدمات المرور.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

شوبير يكشف آخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلى (فيديو)

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

حرض على الفسق والفجور.. النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار كروان مشاكل

سيارة مسرعة تزهق روح شاب فى العمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟