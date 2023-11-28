مارس حقك|رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وسعي الكثيرين للاستعلام عن اللجنة الانتخابية لأداء دورهم الانتخابي في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية في دورة رئاسية جديدة.

في التقرير التالي نعرض رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، وكذلك اسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وكذلك مواعيد الانتخابات في الجولة الأولى وكذلك جولة الإعادة.

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال موقعها الرسمي رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بكل سهولة

رابط الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا https://www.elections.eg/

من القوائم المعروضة في الصفحة بعد فتحها اختار موقفك الانتخابي

تفتح صفحة جديدة للاستعلام عن حقك في مباشرة حقوقك السياسية

اختار ايقونة استعلم عن موقفك الانتخابي

تفتح صفحة جديدة مكتوب فيها

للاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية ادخل رقمك القومي المكون من 14 رقم

ثم اضغط على استعلم

تظهر بيانات اللجنة الانتخابية للناخب وهي المحافظة - القسم - اللجنة الانتخابية - العنوان

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

حدت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024 موعد الانتخابات الرئاسية المصرية في مصر بحيث تبدأ اليوم الأول الاحد 10 ديسمبر 2023 والاثنين 11 ديسمبر والثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

ويكون موعد جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الاثنين 8 يناير والثلاثاء 9 يناير والأربعاء 10 يناير 2024.

يكون موعد التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024