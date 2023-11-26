ميعاد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 والاستعلام عن لجنتك الانتخابية

يسيطر على الساحة السياسية المصرية في الوقت الحالي الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس لمصر لفترة جديدة لذلك البحث عن ميعاد الانتخابات الرئاسية من الموضوعات المهمة كي يمكن للمصريين أداء حقهم الانتخابي لاختيار رئيس لجمهورية مصر العربية.

نعرض في التقرير التالي ميعاد الانتخابات الرئاسية في مصر والتي تأتي هذا لعام لتواكب مرور 100 عام على أول انتخابات نيابية دستورية في مصر، ومعرفة أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية.

ميعاد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024

يبدأ تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية في مصر يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 والاثنين 11 ديسمبر 2023 والثلاثاء 12 ديسمبر 2023 ويكون التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية

عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي والشهرة عبد الفتاح السيسي الرمز نجمة

محمد فريد سعد زهران والشهرة فريد زهران الرمز الشمس

عبدالسند حسن محمد يمامة والشهر عبد السند يمامة الرمز النخلة

حازم محمد سليمان محمد عمر والشهر حازم عمر والرمز السلم

الموقف الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

يمكن للمواطن ان يستعلم عن موقفه الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2023 من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الموجود هنا https://www.elections.eg/

اختار أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي

ثم ادخل رقمك القومي من أجل الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

اضغط على كلمة استعلم

بعدها تظهر صفحة مكتوب فيه الرقم القومي ومجاول لها (له حق الانتخاب)

ثم تظهر بيانات اللجنة المتمثلة في

المحافظة

القسم

اللجنة الانتخابية

العنوان

موعد اعادة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

ويكون موعد جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الاثنين 8 يناير 2024 ثم الثلاثاء 9 يناير 2024 والأربعاء 10 يناير 2024.

على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية المصرية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد اقصاه 16 يناير 2024.