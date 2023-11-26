الأحزاب السياسية تواصل تنظيم مؤتمراتها لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات

تواصل الأحزاب السياسية المختلفة عقد مؤتمراتها الجماهيرية في القاهرة والمحافظات، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونظمت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.

وأكد النائب محمد كمال مرعي، أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن، أن قرار الحزب بتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، هو نتيجة الإنجازات التي حققها الرئيس السنوات الماضية.

ولفت الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى نجاح الرئيس السيسي في إنقاذ مصر من الفاشية الدينية وتحقيق خطط التنمية ومواجهة المؤامرات الخارجية.

وأشاد المهندس مصطفي أبوحديد، رئيس الاتحاد النوعي لجمعية التنمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة، بالطفرة التنموية غير المسبوقة خلال عهد الرئيس السيسي في كل ربوع مصر.

وسلط الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الضوء على اهتمام الدولة المصرية بالشباب والإجراءات التي اتخذتها لتمكينهم ودعمهم.

وأشار الدكتور محمد عبدالملك، الأمين المساعد بأمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، إلى دعم الرئيس السيسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على جميع المستويات.

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، برئاسة المحاسب علي السيد كيوان، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة دمياط.

وأكد المحاسب علي كيوان أمين المحافظة، دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء قدرات الدولة، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيًا واقتصاديًا، واجتماعيًا، ودوليًا.

ولفت المستشار محمد الماشطة، أمين تنظيم المحافظة، إلى حكمة القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدرته على تحقيق السلام، مؤكدًا أن الشعب المصري بكامله مصطف خلف القيادة السياسية.

وركز النائب أسامة العبد، عضو مجلس النواب، على أسباب تأييد الرئيس السيسي ومن بينها مواجهته التحديات الأمنية والقضاء على الإرهاب، مؤكدًا أهمية الاستحقاق المرتقب.

وتحدث النائب محمد الحصي، عضو مجلس النواب، عن إنجازات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هذه النجاحات رسمت صورة مشرقة للجمهورية الجديدة.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة، برئاسة النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين الحزب بالمحافظة، عضو مجلس النواب.

وخلال المؤتمر، أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين الحزب بالمحافظة، أن الحزب يعمل بشكل مؤسسي وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لخروج مشهد انتخابي يليق بالمحافظة، مستشهدًا بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرض النائب سمير قاسم، أمين قطاع الأعمال بالمحافظة، إنجازات الدولة المصرية خلال فترة رئاسة الرئيس السيسي في كافة المجالات وفي مقدمتها ملف الصناعة، وتطوير القلاع الصناعية الكُبرى بنطاق مصر، والعمل على تشجيع الاستثمار والتوسع الدائم في إنشاء المدن الصناعية، وتطوير البنية التحتية بربوع مصر.

ودعت النائبة نيفين الكاتب، أمين المرأة بالمحافظة،، للالتفاف حول القيادة السياسية وتوحيد الصف والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل مزيد من التقدم.

وخلال كلمتة أكد النائب السيد القفاص، عضو مجلس الشيوخ، دعم وتأييد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيًا كافة المشاركين في المؤتمر لتأييد الرئيس لاستكمال مسيرة التطوير الهائل.

كما وجه الدكتور صلاح دحريج، ممثل الأزهر الشريف، الشكر لحزب مستقبل وطن، لتنظيم هذا الحشد الكبير من المحبين للوطن، مؤكدًا دعم الأزهر الشريف ورجاله الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح القمص هدرا وهيب، عضو مطرانية البحيرة، أن الانتماء لمصر قبل الانتماء للكنيسة، والانتماء للوطن يسبق كل شيء، مطالبًا الحضور بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية كحق دستوري أصيل، مؤكدًا دعم الكنيسة للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

المصريين الأحرار ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالصف

تحت شعار.. «من كل شبر في مصر.. السيسي رئيس مصر» نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا حضره نحو 10 آلاف مواطن بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف بالجيزة، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ومن قيادات الحزب المهندس مصطفي الخيال، مساعد الأمين العام، الفنان طارق الدسوقي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، الكاتب الصحفي ريمون ناجى، عضو المكتب السياسي.

واستقبل أهالي الصف حضور رئيس المصريين الأحرار بالترحاب وهتافات من كل شبر في مصر السيسي رئيس لمصر، وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطنى، وتلاوة آيات القرآن الكريم، والوقوف حدادًا على أرواح شهداء أحداث غزة، وقدم المؤتمر الإعلامي محسن داود.

وعبر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن سعادته لوجوده وسط أبناء الصف عمومًا وقرية الشوبك خصوصًا وعائلاتهم أهلنا؛ قائلًا "تزداد السعادة بما رأيته من تأييد ومحبة خالصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يضع مسئولية على الجميع بأن يكونوا حملة للمرشح الرئاسي متنقلة بين الناس حاشدة لصناديق الاقتراع لصالح مصر.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن المؤتمر الحاشد وكافة الفاعليات تهدف لوصول الصورة للجميع لكل ما يقدمه وما زال رئيسنا العزيز عبدالفتاح السيسي الذي تحمل كافة التحديات ومضى لبناء دولة أساسها فولاذ وليست كما كانت عليه في عهود سابقة واسترد مكانة مصر دوليًا وإقليميًا وإفريقيًا.

وأضاف «خليل»، أن السيسي لم يلجأ لمسكنات أو الاقتراض لتوفير طعام كغيره من القادة، بينما زرع آلاف الأفدنة وعمّر الصحراء وأسس لجمهورية جديدة على قواعد راسخة صامدة تنتج وتنهض بقيادة رشيدة ورجل أمين مخلص للوطن بكل ما تحمل الكلمة من معني وبات لدينا جيش حامٍ ومؤسسات قوية وأجهزة يقظة ساهرة على حماية الأمن القومي والسلم العام، مؤكدًا أن مصر أصبحت دولة قائدة للمنطقة بأسرها ولعل وما حدث في أزمة الأشقاء في غزة وتدخل دور مصر الإنساني والسياسي والدبلوماسي ممثلًا في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي خير شاهد ودليل.

وتابع، إن كانت هناك رسالة نقولها وسط الجمع الغفير من كل شبر في مصر السيسي رئيس لمصر لأنه الأجدر والأقدر المُستحق كل التحية والإجلال، أصواتنا في الصندوق رسالة للعالم أجمع بأننا صف واحد مع القائد المخلص لبلاده وأهله.

كما عقد حزب حماة الوطن بأسيوط، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم مرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة بحضور الآلاف من المواطنين بأرض الملاعب وسط مدينة أسيوط.

وقال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ضحى وبذل جهدًا كبيرًا في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف العوضي أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في 2014، بذل جهودًا مخلصة مترجمة على أرض الواقع والجميع يراها ومنها شبكات الطرق وصوامع تخزين الغلال والحملات التي أطلقها ومنها حملة 100 مليون صحة وإنشاء قناة السويس الجديدة وأكثر من 20 مدينة جديدة على مستوى محافظات مصر والمشروع القومي حياة كريمة والتي تهدف إلى تطوير نحو 4500 قرية بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك تحديات ومؤامرات كثيرة من جميع الاتجاهات الاستراتيجية على الحدود المصرية تحاك ضد الدولة المصرية، ولكن منذ تولي الرئيس السيسي استطاع الحفاظ على أمن مصر وسلامة أراضيها ضد أي مؤامرة.

ونوه العوضي إلى نجاح الرئيس السيسي في الحفاظ على القضية الفلسطينية بعد العدوان على الشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، ولكن الجهود المصرية نجحت في وقف إطلاق النيران ودخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتًا إلى أن حجم المساعدات التي قدمتها مصر يعادل ثلاثة أضعاف المساعدات التي قدمتها الدول للشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، إن الحزب اجتمع واستقر على دعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة إيمانًا ويقينًا من الحزب أن الرئيس السيسي هو منقذ الدولة المصرية ومؤسس مصر الحديثة خاصة في ظل الإنجازات التي تمت على أرض الواقع وساهمت بشكل كبيرة بالنهوض والحفاظ على قواعد الدولة بعد أن تعرضت للمؤامرات التي أحبطتها ثورة 30 يونيو.

من جانبه، قال مصطفى بدران، أمين حزب حماة الوطن بأسيوط وعضو مجلس النواب، إن الحضور الحاشد اليوم ما هو إلا وفاءً للمرشح عبدالفتاح السيسي، الذي نجح خلال السنوات الماضية في إفساد الكثير من المؤامرات ومخططات التخريب التي تعرضت لها الدولة وانحاز للشعب المصري.

وأضاف بدران أن المرشح عبدالفتاح السيسي استطاع خلال الفترة الماضية، بناء قواعد الدولة المصرية الجديدة في الداخل من خلال المبادرات التي أطلقها والمشروعات القومية التي شيدها في مختلف محافظات الجمهورية ويشهدها الجميع على أرض الواقع، وفي الخارج استطاع أن يعيد دور مصر الرائد في المنطقة.

وأشار بدران إلى أن صعيد مصر ظل يعاني لسنوات حتى تولى الرئيس السيسي الحكم، وحظي صعيد مصر باهتمام بالغ في مختلف المجالات ومنها المحاور الجديدة على نهر النيل وشبكة الطرق والمجمعات الصناعية ومحطات الكهرباء والمشروع القومي حياة كريمة، وتطوير الريف المصري الذي حظي صعيد مصر بالنصيب الأكبر في هذه المبادرات والمشروعات القومية.