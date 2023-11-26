"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا بسوهاج لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بسوهاج، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لتأييد ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وجرى تنظيم المؤتمر بالساحة الشعبية بمدينة المراغة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة سوهاج، والأمناء المساعدين، وأمين التنظيم، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي المحافظة، رافعين لافتات الدعم والتأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وقد بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وأكد اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، دعمه وتأييده وجموع أبناء محافظة سوهاج للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده، لافتًا إلى أن الانتخابات هذة المرة لها طابع خاص نظرًا للظروف والتحديات التى تحيط بالدولة من جميع الجهات وآخرها العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتحدث "مصطفى"، عن الإنجازات والمشروعات التي تحققت فى مختلف ربوع الجمهورية فى عهد الرئيس السيسى رغم الظروف والتحديات العالمية، ومنها أزمة فيروس كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا وغيرها من الأزمات العالمية، وعلى الرغم من ذلك تسير الدولة فى عهد الرئيس السيسى بخطوات ثابتة نحو استكمال مسيرة التنمية، وهو ما يحتاج إلى الخروج والمشاركة بكثافة فى الإنتخابات الرئاسية ودعم السيد الرئيس، وإفشال ما يردده المغرضون بأن هذة الانتخابات صورية ونتائجها محسومة.

واختتم اللواء مصطفى كلمته بترديد هتاف تحيا مصر، تحيا مصر ، وتحدث النائب أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بالمحافظة، عن أسباب دعم تأييد الرئيس السيسى، ومن بينها قدرة الرئيس على مواجهة التحديات الأمنية والقضاء على الإرهاب، وعبوره بمصر إلى بر الأمان، وحاجة الدولة إلى حكمة الرئيس فى الوقت الحالى أكثر من الفترات الماضية.

وبدروه أكد النائب محمد محمود لبيب، أمين تنظيم المحافظة، أن الرئيس السيسى قدم لشعب مصر فى سنوات قليلة ما لم يقدمه غيره من رؤساء مصر، متحدثًا عن مبادرة "حياة كريمة" وما تحقق خلالها من مشروعات وانجازات غيرت وجه الحياة فى مختلف ربوع مصر، وحققت بالفعل حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات ضرورة لدحض الشائعات والأكاذيب التى يرددها المغرضون للتشكيك فى نزاهتها.

وأكد الدكتور أحمد طلعت أبودومة، أمين مساعد الحزب بالمحافظة، أن الرئيس السيسى أعطى لمصر الكثير والكثير، ويوم الإنتخابات هو يوم لرد الجميل للسيد الرئيس، وسيحتشد فيه المصريون بكافة فئاتهم وطوائفهم لانتخاب الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وأشادت النائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بالحزب، بالحضور الحاشد من جانب المواطنين للمؤتمر، داعية الحضور إلى الخروج بكثافة للمشاركة فى الانتخابات، وتحدثت عن التحديات والصعوبات التى واجهتها الدولة فى الداخل، والجهود التى قام بها الرئيس السيسى فى مواجهتها، وكذلك التحديات الخارجية وتعامل الرئيس بحكمة لمواجهتها، كما تحدثت عن المكتسبات التى حصلت عليها المرأة فى عهد الرئيس السيسى، مؤكدة على خروج المرأة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لدعم الرئيس السيسى.

ومن جانبه، قال الشيخ محمد يوسف، ممثل الأزهر الشريف - فى كلمته - أن مصر رائدة وعلمت الدنيا والعالم فى كل مجالات العلم، فلا عروبة بغير مصر، ولا تعرف قدر مصر جيدًا إلا إذا سافرت خارجها، والأزهر الشريف داعى إلى الوحدة واللحمة الوطنية، وداعى إلى تأييد الحق وعدم التفرقة بين جموع الشعب، وكلنا فى هذة الدولة يأخذ حقوقه ولكن عليه أن يؤدى واجباته، ومنها الخروج والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن القيادة الحالية للدولة للرئيس السيسى تستحق الدعم والمساندة.

وقال الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، أننا اجتمعنا لنعلن عن محبتنا ووحدتنا ولكى نؤكد ونؤيد محبتنا وتقديرنا لرئيسنا المحبوب الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى نحبه جميعًا، مؤكدًا أننا جميعًا أبناء وطن واحد نحبه ونحب مستقبلة وحاضره وماضية، ومصر لها مكانة عظيمة لدينا جميعًا وعلينا أن ندقق فى اختيار الشخص الذى يحكمها، ونحن جميعًا نشعر بحكمة الرئيس السيسى ونثق فيه لقيادة السفينة وتولى فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية.

وفى نهاية المؤتمر، جرى عرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزيارته لمحافظة سوهاج، والمشاريع التي تم افتتاحها.

حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج

حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج

حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج

حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج

حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج

حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج

حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج

حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج

حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج