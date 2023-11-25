الدعم الشعبى يتواصل: "من كل شبر فى مصر.. السيسى رئيس لمصر"

واصلت الأحزاب السياسية المختلفة عقد مؤتمرات جماهيرية فى مختلف أنحاء الجمهورية، دعمًا وتأييدًا للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر انطلاقها خلال أيام.

وقال المتحدثون فى هذه المؤتمرات، التى بدأت بعزف السلام الوطنى، ثم الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء الفلسطينيين، إلى جانب عرض فيلم تسجيلى لأهم إنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية- إن الرئيس السيسى حقق العديد من النجاحات.

وأوضح المتحدثون أن الرئيس حقق خطط التنمية فى كل ربوع الجمهورية، بعدما قضى على الإرهاب والتحديات الأمنية، وأرسى دعائم الأمن والاستقرار فى كل أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية «رجال الأعمال المصريين الأفارقة»، فى مؤتمر جماهيرى نظمته أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب «مستقبل وطن»، فى مركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة- إن الرئيس السيسى نجح فى إنقاذ مصر من «الفاشية الدينية»، ومواجهة المؤامرات الخارجية، ثم تحقيق خطط التنمية فى كل ربوع الجمهورية.

أما الدكتور محمد عبدالملك، الأمين المساعد بأمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب «مستقبل وطن»، فأشار إلى دعم الرئيس السيسى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على جميع المستويات. وتحت شعار «من كل شبر فى مصر.. السيسى رئيس لمصر»، نظم حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة الدكتور عصام خليل، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا حضره نحو ١٠ آلاف مواطن بقرية الشوبك الشرقى بمركز الصف بالجيزة، لتأييد ودعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى. واستقبل أهالى الصف حضور رئيس «المصريين الأحرار» بالترحاب، هاتفين «من كل شبر فى مصر.. السيسى رئيس لمصر»، وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطنى وتلاوة آيات القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء أحداث غزة، وقدم المؤتمر الإعلامى محسن داود.

وقال رئيس حزب «المصريين الأحرار» إن الرئيس السيسى لم يلجأ للمسكنات ولم يقترض لتوفير الطعام كغيره من القادة، بينما زرع آلاف الأفدنة وعمّر الصحراء وأسس لجمهورية جديدة على قواعد راسخة صامدة تنتج وتنهض بقيادة رشيدة.

وأضاف أن «السيسى رجل أمين مخلص للوطن بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وبات لدينا جيش قوى يحمى الوطن، ومؤسسات قوية، وأجهزة يقظة ساهرة على حماية الأمن القومى والسلم العام». وفى سياق متصل، شدد اللواء أحمد العوضى، النائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن» رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على أن المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى ضحى وبذل جهدًا كبيرًا فى بناء الجمهورية الجديدة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده حزب «حماة الوطن» بأسيوط، لدعم السيسى لفترة رئاسية جديدة، بحضور الآلاف من المواطنين بأرض الملاعب وسط مدينة أسيوط. وأضاف «العوضى»: «منذ تولى الرئيس المسئولية فى ٢٠١٤، بذل جهودًا مخلصة مترجمة على أرض الواقع والجميع يراها، ومنها شبكات الطرق وصوامع تخزين الغلال، والمبادرات التى أطلقها، ومنها مبادرة (١٠٠ مليون صحة)، وإنشاء قناة السويس الجديدة، وأكثر من ٢٠ مدينة جديدة على مستوى محافظات مصر، والمشروع القومى (حياة كريمة) الذى يهدف إلى تطوير نحو ٤٥٠٠ قرية بتكلفة تجاوزت ٧٠٠ مليار جنيه».

من جانبه، أكد مصطفى بدران، أمين الحزب بأسيوط عضو مجلس النواب، أن صعيد مصر ظل يعانى سنوات من التهميش إلى أن تولى الرئيس السيسى حكم مصر ومنحه الاهتمام والرعاية اللازمين، وأنشأ الطرق والمحاور لربط شرق النيل بغربه، وأنشأ المجمعات الصناعية ومحطات الكهرباء، وأطلق المشروع القومى لتطوير قرى الريف «حياة كريمة»، الذى حظى صعيد مصر بالنصيب الأكبر منه.