الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: المشاركة فى الانتخابات مسئولية وواجب وطنى وحق لكل مواطن

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن المشاركة في الانتخابات مسئولية وواجب وطنى وحق لكل مواطن مصري كفله له الدستور وانتصار لإرادة الشعب المصرى والحفاظ على مكتسباته، وتأكيد القدرة على التصدى لكل التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الوطن. 

جاء ذلك خلال استضافة محافظة مطروح فعاليات مؤتمر (صوتك مستقبلك.. انزل شارك)، الذى نظمته الهئية العامة للاستعلامات بالتعاون مع محافظة مطروح بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وكل من النائبة سحر عيد والنائبة فتحية السنوسى والدكتور أم العز بريك مدير الادارة العامة لإعلام مطروح والإسكندرية والعمدة عبدالكريم أبوخريطة عن مجلس العمد والمشايخ وعدد من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والدينية عن الأزهر والكنيسة والأوقاف.

وحاضر، خلال المؤتمر، كل من الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة القادة، والدكتور حوسين عيد، أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح، محاضرة بعنوان (الاستحقاقات الانتخابية ومستقبل الجمهورية الجديدة). 

- المشاركة خير عنوانٍ لتكاتف المصريين 

ودعا محافظ مطروح جميع أبناء مطروح حماة البوابة الغربية المصرية إلى المشاركة كخير عنوانٍ لتكاتف المصريين وتلاحمهم، مشيرًا إلى أن: 342 ألف صوت ينظر إليهم أبناء مصر جميعًا، ليس بعددهم بالمقارنة مع باقى محافظات مصر.. ولكن تقديرًا واستكمالًا لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورد للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدًا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة.

- أهمية التوعية

وأكد على أهمية التوعية ودور الإعلام فى الحث والتوعية على أهمية المشاركة السياسية ووعى كل مواطن كمسئولية للجميع عن استقرار مسيرة الوطن والتنمية، والحفاظ عليه أمام كل التحديات.

- تنفيذ 1360 فاعلية من ندوات ومحاضرات توعية 

بينما أوضح الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، أنه تم تنفيذ 1360 فاعلية من ندوات ومحاضرات توعية لمراكز الهيئة العامة للاستعلامات على مستوى الجمهورية منذ أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر، شارك فيها أكثر من نصف مليون مواطن على مستوى الجمهورية ومنهم ذوو الهمم.

IMG-20231126-WA0029
IMG-20231126-WA0029
IMG-20231126-WA0023
IMG-20231126-WA0023
IMG-20231126-WA0025
IMG-20231126-WA0025
IMG-20231126-WA0027
IMG-20231126-WA0027
محافظ مطروح الانتخابات واجب وطني الشعب المصري مطروح

مواد متعلقة

مركز إعلام مطروح ينظم ندوة عن دور الإعلام في تعزيز المشاركة في الانتخابات المقبلة

الأكثر قراءة

دخول 2056 شاحنة مساعدات.. رشوان يكشف مستجدات الجهود المصرية فى هدنة غزة

ضبطتهما على سرير واحد.. "أم زياد" من الشهرة لسجن النساء

الثانية خلال أيام.. احتجاز ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل اليمن

هتك عرض شقيقته أكثر من مرة.. محطات قضية "أم زياد" والتهم الموجهة للمتورطين

ملابسها خليعة.. الراقصة حورية من "الساحل الشرير" للمحاكمة

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟

فى خرق للهدنة.. إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى محيط مستشفيى الإندونيسى والقدس