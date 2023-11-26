محافظ مطروح: المشاركة فى الانتخابات مسئولية وواجب وطنى وحق لكل مواطن

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن المشاركة في الانتخابات مسئولية وواجب وطنى وحق لكل مواطن مصري كفله له الدستور وانتصار لإرادة الشعب المصرى والحفاظ على مكتسباته، وتأكيد القدرة على التصدى لكل التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الوطن.

جاء ذلك خلال استضافة محافظة مطروح فعاليات مؤتمر (صوتك مستقبلك.. انزل شارك)، الذى نظمته الهئية العامة للاستعلامات بالتعاون مع محافظة مطروح بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وكل من النائبة سحر عيد والنائبة فتحية السنوسى والدكتور أم العز بريك مدير الادارة العامة لإعلام مطروح والإسكندرية والعمدة عبدالكريم أبوخريطة عن مجلس العمد والمشايخ وعدد من العمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والدينية عن الأزهر والكنيسة والأوقاف.

وحاضر، خلال المؤتمر، كل من الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة القادة، والدكتور حوسين عيد، أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بمطروح، محاضرة بعنوان (الاستحقاقات الانتخابية ومستقبل الجمهورية الجديدة).

- المشاركة خير عنوانٍ لتكاتف المصريين

ودعا محافظ مطروح جميع أبناء مطروح حماة البوابة الغربية المصرية إلى المشاركة كخير عنوانٍ لتكاتف المصريين وتلاحمهم، مشيرًا إلى أن: 342 ألف صوت ينظر إليهم أبناء مصر جميعًا، ليس بعددهم بالمقارنة مع باقى محافظات مصر.. ولكن تقديرًا واستكمالًا لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورد للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدًا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة.

- أهمية التوعية

وأكد على أهمية التوعية ودور الإعلام فى الحث والتوعية على أهمية المشاركة السياسية ووعى كل مواطن كمسئولية للجميع عن استقرار مسيرة الوطن والتنمية، والحفاظ عليه أمام كل التحديات.

- تنفيذ 1360 فاعلية من ندوات ومحاضرات توعية

بينما أوضح الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، أنه تم تنفيذ 1360 فاعلية من ندوات ومحاضرات توعية لمراكز الهيئة العامة للاستعلامات على مستوى الجمهورية منذ أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر، شارك فيها أكثر من نصف مليون مواطن على مستوى الجمهورية ومنهم ذوو الهمم.

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