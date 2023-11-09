مركز إعلام مطروح ينظم ندوة عن دور الإعلام في تعزيز المشاركة في الانتخابات المقبلة

نظم مركز إعلام مطروح التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة اليوم بمقر المركز بمرسى مطروح عن الإعلام ودوره في التوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ضمن مبادرة الهيئة “صوتك مستقبلك.. انزل وشارك” بحضور لفيف من ممثلى القطاعات الحكومية، وعدد من الأئمة ووعاظ الأوقاف وموظفي بعض الدوائر الحكومية في المحافظة.

أهمية الانتخابات فى مستقبل مصر

وقال الإذاعي عبد الحميد القناشى مدير إذاعة مطروح الإقليمية، إن للانتخابات المصرية القادمة أهمية كبيرة في مستقبل مصر، فهي التي ستحدد مستقبل الدولة المصرية خلال السنوات الست المقبلة، مما يؤثر على جميع جوانب الحياة في مصر، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والمجتمع لذلك، من المهم أن يشارك جميع المصريين في الانتخابات القادمة وأن يصوتوا للشخص الذي يعتقدون أنه سيكون الأفضل لإدارة البلاد.

الإعلام المحايد



وأوضح "القناشى" أن الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستعقد من 10-12 ديسمبر 2023، وهي خامس انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في تاريخ مصر وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو 2013 في مصر، ومشيرا أن الإعلام المحايد عليه دور هام وفعال في انجاح عرس الديمقراطية المصرية القادم وهنا يجب على الإعلام المحايد تقديم ممارسة ايجابية لصالح المواطنين، منها مثلا أن الإعلام المحايد يساهم في تعزيز العملية الانتخابية وجعلها أكثر شفافية ونزاهة، فهو يساعد المواطنين على اتخاذ قراراتهم الانتخابية بناءً على معلومات صحيحة، ويساهم في بناء مجتمع ديمقراطي متماسك.

وبين " القناشى في حديثه عن دور الإعلام في التعاطي مع الانتخابات الرئاسية القادمة انه يجب أن يلتزم بخصائص الإعلام المحايد في تناول الانتخابات ومنها: الموضوعية فيجب أن يعرض الإعلام المحايد المعلومات المتعلقة بالانتخابات بطريقة موضوعية، دون التحيز لأي من المرشحين أو الأحزاب مع ضروره التعاطي المهني مع الانتخابات بشكل عام حيث يحرص الإعلام المحايد على دقة المعلومات التي يقدمها، حتى يتمكن المواطنون من اتخاذ قراراتهم الانتخابية بناءً على معلومات صحيحة.

خصائص الإعلام المحايد وارتباطه بمفهوم العدالة



وأكد على أن التوازن مطلوب في تناول جميع وجهات النظر المتعلقة بسير العملية الانتخابية موضحا خصائص الإعلام المحايد وارتباطه بمفهوم العدالة وأنه يجب أن يتعامل الإعلام المحايد مع جميع المرشحين والأطراف المشاركة في الانتخابات بطريقة عادلة، دون تمييز، مشيرا إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وهي التي لن تتحقق من وجهة نظره إلا من خلال أن يشارك المواطنون في العملية الانتخابية بطريقة نشطة ومسؤولة.

وهذا يعني ان يقوم المواطنين بالتصويت في الانتخابات، وأن يكونوا على دراية بالمرشحين والقضايا المطروحة، وأن يدافعوا عن حقوقهم الانتخابية.

موضحا أن للمشاركة الإيجابية في الانتخابات أهمية كبيرة في المجتمع، فهي تساهم في تعزيز الديمقراطية، فالانتخابات هي أساس الديمقراطية، وهي الطريقة التي يختار بها الشعب ممثليه في الحكومة أو السلطة، وعندما يشارك المواطنون في الانتخابات بنشاط، فإنهم يساهمون في تعزيز الديمقراطية وضمان أن السلطة المنتخبة تعبر عن إرادة الشعب.

ضمان العدالة الاجتماعية

وأشار الى أن الانتخابات هي أداة لضمان العدالة الاجتماعية عندما يشارك المواطنون في الانتخابات، فإنهم يضمنون أن جميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي أو العرقي أو الديني، لديهم صوت في الحكومة موضحا أن الانتخابات هي أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية، عندما يشارك المواطنون في الانتخابات، فإنهم يضمنون أن الحكومة تلتزم بتنفيذ السياسات التي ستؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة.

مركز إعلام مطروح

مركز إعلام مطروح

مركز إعلام مطروح

مركز إعلام مطروح

مركز إعلام مطروح

مركز إعلام مطروح