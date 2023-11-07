الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الاستحقاقات الانتخابية وحقوق المواطن ".. ندوة بمركز إعلام مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الثلاثاء،  ندوة بعنوان الاستحقاقات الانتخابية وحقوق المواطن بمقر المركز وذلك ضمن حملة الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلى (صوتك مستقبلك.. انزل وشارك ) وبحضور عدد من الموظفين وممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

_ عناصر الحرية والديمقراطية

وأوضح الدكتور عامر عثمان ابو زعالة المحاضر بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية، والباحث في التاريخ والتراث العربي حول مفهوم الاستحقاق الانتخابي باعتباره عنصر مهم من عناصر الحرية والديمقراطية داخل الدولة  والتطور التاريخي للاستحقاقات الانتخابية وأنواعها، لافتًا إلى معنى كلمة الاستحقاق في اللغة هو اخذ الحق أو طلب الحق، مشيرًا إلى أن الناخب يحتاج أن يكون له صوت لاختيار من يمثله، وعلى الجانب الآخر المرشح  الذي يسعى إلى الحصول على دعم وصوت الناخبين.

أهمية الاستحقاقات الانتخابية

وأشار عامر عثمان إلى أهمية الاستحقاقات الانتخابية  وقيمتها في العمل السياسي وتحقق شكل التنمية والمواطنة بتلك الاستحقاقات داخل الدولة المصرية موضحًا حقوق المواطن المصري حيث أن  يحق للمواطن المصري مباشرة حقوقه السياسية من خلال القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، وهو الذى من شأنه مراجعة تلك الحقوق حيث يجب على كل مواطن أن يتفهم حقوقه من خلال هذا القانون. 

 مباشرة الحقوق السياسية

ونوه  الدكتور " ابو زعالة" إلى  أن هناك حقوق أخرى للمواطن يكتسبها ويجب عليه ممارساتها وله الحق في تأديتها ما لم يمنعه نص قانونى من المشاركة في الحصول على تلك الحقوق  وكلها حقوق  فردية وشخصية وأولها حقه في الحياة الكريمة.. والحق في الحرية الشخصية، و حق العقيدة، وحقه في المساواة أمام القانون والحق في التعليم والحق في العمل، كما أن له أيضا الحق في مباشرة الحقوق السياسية وهو حق أصيل للمواطن يجب التحصل عليه.

 الاستحقاق الانتخابي
 

وأكد على أن الاستحقاق الانتخابي هو في حد ذاته هو عمليه إجرائية لاختيار الممثلين للشعب بطريقه ديمقراطية وله  اربعه اشكال نيابية في التصويت أولهم الاستفتاء وهو طلب الراي من الناخبين يتم فيها سؤال المواطن نحو قانون معين او رئيس معين
الثاني الانتخاب الفردي وهو انسب طريقه لاختيار رئيس الجمهورية ويعيبه اعتماده علي قوه المرشح والثالث المجمع الكلي او الانتخاب الكلي وهو نظام ليس معمولا به في مصر مثل المعمول به في امريكا.  الرابع القائمة المطلقة والتي تعتمد علي قوه البرنامج وليس قوه المرشحين.

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اعلام مطروح مركز اعلام مطروح الاستحقاقات الانتخابية حقوق المواطن مطروح

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"صوتك مستقبلك: إنزل وشارك".. ندوة بمركز إعلام مطروح

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