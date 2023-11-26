الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تفاصيل مؤتمر "التحالف الوطنى" لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية بالغربية.. صور

فاعليات المؤتمر
فاعليات المؤتمر

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الغربية لدعم وتأييد عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمل مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية تحت عنوان "انزل وشارك مصر الأهم".

كان ذلك بحضور الآلاف من ممثلي الجمعيات القاعدية والقيادات الطبيعية بمحافظات الدلتا، وعدد من الشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة، والمواطنين.

حيث تم استعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية، وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم على مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

كما تم حث المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة، وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة مؤتمرات التحالف الوطني الحاشدة لدعم وتأييد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

 

مصر الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الغربية

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