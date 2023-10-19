موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 بعد إعلان القائمة المبدئية للمرشحين

ارتفعت معدلات البحث عن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر بعد إعلان القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 والتي شملت المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر.

موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024

نعرض في التقرير التالي تفاصيل موعد الانتخابات الرئاسية في مصر والإجراءات المتبقية في إعداد قائمة المرشحين النهائيين الذين يتم التصويت لاختيار رئيس الجمهورية.

يبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من الجمعة 1 ديسمبر 2023 للمصريين في الخارج، وكذلك السبت 2 ديسمبر 2023 والأحد 3 ديسمبر 2023، ويكون التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

في حين يبدأ تصويت المصريين في الداخل من الأحد 10 ديسمبر 2023 والاثنين 11 ديسمبر 2023 والثلاثاء 12 ديسمبر 2023 ويكون التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ومن الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 تبدأ عملية فرز الأصوات وتنتهي يوم 13 ديسمبر 2023 ثم إرسال المحاضر للجان العامة لجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

ثم من الخميس 14 ديسمبر 2023 يمكن تقديم الطعون بالهيئة الوطنية في قرارات اللجان العامة، ويكون البت في هذه الطعون خلال الجمعة 15 ديسمبر والسبت 16 ديسمبر 2023.

بحيث يتم إعلان النتيجة العامة يوم 18 ديسمبر 2023، وتبدأ بعد إجراءات جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

جولة الاعادة الانتخابات الرئاسية في مصر 2024

يكون التصويت في انتخابات جولة الإعادة للمصريين في الخارج الجمعة 5 يناير 2024 والسبت 6 يناير 2024 والاحد 7 يناير 2024.

أما انتخابات المصريين في الداخل تبدأ من الاثنين 8 يناير 2024 ثم الثلاثاء 9 يناير 2024 والأربعاء 10 يناير 2024.

ويبدأ فرز التصويت من الاربعاء 10 يناير وينتهي الخميس 11 يناير 2024

وتنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم الخميس 11 يناير 2024.

ومن الجمعة 12 يناير 2024 يمكن تقديم الطعون في قرارات اللجان العامة في الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يكون البت في هذه الطعون السبت 13 يناير 2024 والاحد 14 يناير 2024.

ويكون الثلاثاء 16 يناير 2024 هو الموعد الرسمي لإعلان النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية.