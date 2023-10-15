لجنة "6+6": قوانين إجراء الانتخابات فى ليبيا "نهائية" ولا يوجد تعديلات بشأنها

أكدت اللجنة الليبية المشتركة "6+6"، المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري، في تقريرها الختامي، أن النسخة المحالة إلى مفوضية الانتخابات هى النسخة النهائية دون أي تغيير، وأن التعديلات المتفق عليها "فنية" تهدف إلى تسهيل تنفيذ القوانين.

البعثة الأممية

وأضافت، في بيان لها اليوم الأحد، أنها تلقت ملاحظات فنية من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية في ليبيا ومجلسي النواب والدولة وبعض الأحزاب، وتم النظر فيها وتدارك بعض الأخطاء باعتبارها لا تمس جوهر نقاط الاختلاف، فيما شاركت البعثة الأممية لليبيا عبر مستشارها للانتخابات أثناء صياغة القوانين، وتم أخذ ملاحظاتها الفنية الصرفة ضمن نصوص المشروعين.

وأضافت اللجنة أن ما توصلت إليه كان بناء على توافقات الحوارات السابقة، والتي رعت البعثة الأممية بعضها، مشيرة إلى أن ما قامت به اللجنة هو أفضل ما يمكن الوصول إليه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولم يتدخل أحد في عمل اللجنة أو يفرض رأيه بالقوة.

وتابعت، في بيانها، أن إلزامية الجولتين في الانتخابات الرئاسية كانت ضرورية لحل خلاف حول مسألة الجنسية، وتم اعتماد هذا الأمر كحل وسط بين الطرف المُطالب بالتنازل عن الجنسية قبل الترشح، والطرف المطالب بالتنازل عنها بعد الفوز.

وأشارت إلى أن اعتماد اللجنة لتزامن الانتخابات أتى تنفيذا للتعديل الدستوري الـ13، الذي لقي ترحيبًا محليًا ودوليًا، وبناء على اتفاق سابق تحت رعاية البعثة الأممية، وإلزامية تزامن الانتخابات أتت لمعالجة المخاوف من إفشال الانتخابات الرئاسية، بعد ضمان تنفيذ انتخابات مجلس الأمة.

فتحى المريمى: "النواب الليبى" قام بدوره بشأن الإعلان الدستورى

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في وقت سابق، إن مجلس النواب قام بما يجب القيام به من خلال قيامه بتعديل الإعلان الدستوري ليصبح الإعلان الدستوري الثالث عشر بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة، وتشكيل لجنة تقوم بصياغة القوانين الدستورية بالاشتراك والتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

وأضاف: على ضوء ذلك انبثقت لجنة 6+6 لصياغة قانوني انتخاب رئيس وانتخاب مجلس أمة من غرفتين، مجلس نواب ومجلس شيوخ، وفي الإعلان الدستوري الثالث عشر ما تصيغه لجنة 6+6 يصدره مجلس النواب دون أي تعديلات، وهذا ما قام به مجلس النواب حيث أصدر القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية دون أي تعديلات.