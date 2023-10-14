فتحي المريمي: "النواب الليبي" قام بدوره بشأن الإعلان الدستوري

صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، بأن مجلس النواب قام بما يجب القيام به من خلال قيامه بتعديل الإعلان الدستوري ليصبح الإعلان الدستوري الثالث عشر بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة وتشكيل لجنة تقوم بصياغة القوانين الدستورية بالاشتراك والتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

لجنة 6+6

وأضاف: على ضوء ذلك انبثقت لجنة 6+6 لصياغة قانوني انتخاب رئيس وانتخاب مجلس أمة من غرفتين مجلس نواب ومجلس شيوخ وفي الإعلان الدستوري الثالث عشر ما تصيغه لجنة 6+6 يصدره مجلس النواب دون أي تعديلات وهذا ما قام به مجلس النواب حيث أصدر القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية دون أي تعديلات بل كما وردت من لجنة 6+6 ولاقت ترحيبا كبيرا من الأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وإحالتها للجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولازال فقط تشكيل حكومة واحدة مصغرة على مستوى ليبيا مهمتها بالدرجة الأولى إجراء الانتخابات بتقديم الدعم اللازم للمفوضية العليا للانتخابات.

وتابع: هذا ما هو المفترض القيام به مع ما تم الاتفاق عليه مع المجلس الأعلى للدولة وعدة أطراف وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحقيقا لارادة الليبيين في ذلك.