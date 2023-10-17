الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

15 رمزًا يُمكن للمرشحين في الانتخابات الرئاسية الاختيار من بينهم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أعلنت أمس الإثنين، الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 بعد غلق باب الترشح رسميا في الثانية من ظهر السبت 14 أكتوبر.

وتصدر القائمة المرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، وذلك بـ٤٢٤ تزكية من أعضاء مجلس النواب، ومليون و١٣٠ ألفًا و١٠٥ مؤيدين، من خلال نماذج التأييد الصادرة عن مكاتب الشهر العقارى والتوثيق.

وضمت القائمة أيضًا كلًا من: محمد فريد سعد زهران «فريد زهران» بـ٣٠ تزكية من أعضاء مجلس النواب، وعبدالسند حسن محمد يمامة «عبدالسند يمامة» بـ٢٧ تزكية، وحازم محمد سليمان محمد عمر «حازم عمر» بـ٤٦ تزكية و٦٨ ألفًا و٧١ تأييدًا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في القرار رقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024.

ونص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأي سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

وتضمن القرار الصادر عن الهيئة 15 رمزًا من الرموز التي حددتها الهيئة، وهي: النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

ووفقا للجدول الزمني والإجرائي، أعلنت الوطنية للانتخابات عن القائمة المبدئية للمرشحين الذين قبلت أوراقهم،  يعقبها اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية، وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمز انتخابى له من بين الرموز المتاحة، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 9 نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.

 

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