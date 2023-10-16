الطريق إلى الاتحادية.. الأسماء النهائية لمرشحى الرئاسة والرموز.. 9 نوفمبر المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات؛ برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم، عن القائمة المبدئية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأوضحت «الوطنية للانتخابات»، فى قرارها الذى حمل رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣، أن هناك ٤ أسماء تقدمت بطلب ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مرفقًا به مستندات الترشح، وأعداد المزكين والمؤيدين.

وتصدر القائمة المرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، وذلك بـ٤٢٤ تزكية من أعضاء مجلس النواب، ومليون و١٣٠ ألفًا و١٠٥ مؤيدين، من خلال نماذج التأييد الصادرة عن مكاتب الشهر العقارى والتوثيق.

وضمت القائمة أيضًا كلًا من: محمد فريد سعد زهران «فريد زهران» بـ٣٠ تزكية من أعضاء مجلس النواب، وعبدالسند حسن محمد يمامة «عبدالسند يمامة» بـ٢٧ تزكية، وحازم محمد سليمان محمد عمر «حازم عمر» بـ٤٦ تزكية و٦٨ ألفًا و٧١ تأييدًا.

وحددت الهيئة، اليوم وغدًا، الموافقين ١٧ و١٨ أكتوبر الجارى، لتلقى اعتراضات المرشحين، على أن يكون فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات خلال الفترة من ١٩ إلى ٢١ أكتوبر الجارى، ثم إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم ٢٢ من الشهر نفسه.

ونص القرار رقم ١١ لسنة ٢٠٢٣ على أنه «لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أى طالب ترشح آخر، مع بیان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومى الثلاثاء والأربعاء، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً»، على أن «يتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها، ويمنح مقدمها ما يفيد باستلامها».

ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومى ٢٣ و٢٤ أكتوبر، وتبت الهيئة فى التظلم يوم ٢٦، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم، أو إخطاره بالمثول أمامها أو تخلف عن الحضور، على أن يُعلن بخطاب رسمى يُسلم له شخصيًا أو لوكيله، أو فى محله المختار المعين منه بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.

وحددت «الوطنية للانتخابات» يوم ٩ نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية، ونشرها فى الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من هذا اليوم.