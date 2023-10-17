موعد استقبال طعون الانتخابات الرئاسية 2024.. وموعد إجراء عملية الاقتراع

موعد استقبال طعون الانتخابات الرئاسية 2024 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية منذ غلق باب الترشح يوم السبت الماضي الموافق 14 أكتوبر 2023 وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية الانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض.

موعد استقبال طعون الانتخابات الرئاسية 2024



حددت المحكمة الإدارية العليا موعد استقبال طعون الانتخابات الرئاسية 2024 خلال يومي الجمعة والسبت الموافق 27 و28 أكتوبر 2023 وقيدها بجدول المحكمة وفقا للخطة الزمنية التي أعلنها المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية الانتخابات ويتم الفصل في الطعون المقدمة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر وحتى يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2026

ويتم نشر ملخص الحكم في الجريدة وجريدتي الاخبار والجمهورية على نفقة خاسر الطعن ويختار كل مرشح رمزه الانتخابي الخاص به من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 على أن يكون آخر موعد لتنازل المرشحين يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023.

موعد الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج

تجرى الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج في الجولة الأولى خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في مقرات السفارات المصرية والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم حيث يتم استقبال المصريين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت البلد التي تجرى فيها عملية الاقتراع.

ويتم فحص أوراق الاقتراع من خلال موظفي السفارة المصرية وتحديد نسب التصويت وعدد الأصوات التي اختارت كل مرشح وإخطار الهيئة الوطنية الانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض بها فور انتهاء الفرز.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل



يتم تحديد القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية حيث تجرى عملية الاقتراع في محافظات الجمهورية خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر المقبل 2023 حيث يتم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات يوم 18 ديسمبر المقبل ويتم نشر النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية.

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