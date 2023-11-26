كل شئ عن مواعيد تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية داخل مصر ( إنفوجراف )

تتواصل الاستعدادات داخل الدولة المصرية، استعدادًا لتصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية والمقرر لها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023، حيث تجري الانتخابات من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام.

و يبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، وتنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر.

ويتم تلقى الهيئة للطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، كما يتم البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العام يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023، وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.