الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

74 لجنة جاهزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية بمركز إطسا فى الفيوم (صور)

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

تفقد محمد أبوالقاسم، نائب رئيس مركز إطسا بمحافظة الفيوم، عددًا من مقار اللجان الانتخابية بالمركز، والتي تبلغ  74 مقرًا انتخابيًا، للاطمئنان علي توافر الاستعدادات والتجهيزات مع قرب ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بإتمام الاستعدادات للانتخابات الرئاسية ومراجعة الترتيبات والتجهيزات بجميع المقار الانتخابية بالمراكز والقرى بنطاق المحافظة، وتعليمات أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة إطسا، بالمرور الدوري على جميع المقار الانتخابية والاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العرس الانتخابي.

FB_IMG_1701113981365

الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024 

وأكد “شاكر” أنه تم تشكيل غرف عمليات بقرى المركز لمتابعة العملية الانتخابية وتشكيل لجان للمرور على المقار الانتخابية للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العرس الانتخابي.

وأشار رئيس المركز إلى أنه تم عمل اجتماعات دورية مع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات التنفيذية بالمركز والتأكيد على عمل ندوات لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، كونها تعكس مدى ثقافة شعبنا ووعيه لحقه الانتخابي أمام جميع الشعوب.

FB_IMG_1701113972742

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالفيوم، لقاءً جماهيريًا، بحضور النائب أيمن شكري، عضو مجلس النواب، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة،  مجدي سمعان،  ومنى عيسى، ونصر كامل، أمين مساعد بندر ثاني،  ووجدي نصيف أمين مساعد بندر أول الفيوم، وسيدات منطقة شارع السنترال، وحي لطف الله.

FB_IMG_1701113955276
FB_IMG_1701113969619
FB_IMG_1701113964809
الاستعدادات للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ رئيس مركز إطسا بالفيوم رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ المقار الانتخابية محافظة الفيوم

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يتابع جهود منطقة آثار الفيوم في ترميم وتطوير هرم هوارة

مصرع طفل إثر سقوط مصعد بإحدى الأبراج فى الفيوم

محافظ الفيوم يُتابع الجهود المبذولة من فرع "الثقافة" خلال أكتوبر الماضي (صور)

إصابة 7 فى حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق الفيوم

أمانة مستقبل وطن بالفيوم تواصل لقاءاتها لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة

"إعلام الفيوم" يستضيف ندوة بعنوان “المواطنة والمشاركة السياسية” (صور)

الأكثر قراءة

الميراث المُشرف.. ماذا ترك لنا طارق عبدالعزيز؟

تمديد 48 ساعة.. كيف تمكنت مصر من وقف المذبحة وإعادة الحياة لسكان غزة؟

بعد ظهورها معه بملابس عارية.. إنجي حمادة تكشف علاقتها بـ كروان مشاكل

بعد حذف بث المساء مع قصواء.. الخلالى تتساءل: هل هذه هى الديمقراطية الغربية؟

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

"META" تحذف بث "قصواء الخلالى" بسبب متحدث الخارجية الأمريكية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟