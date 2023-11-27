74 لجنة جاهزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية بمركز إطسا فى الفيوم (صور)

تفقد محمد أبوالقاسم، نائب رئيس مركز إطسا بمحافظة الفيوم، عددًا من مقار اللجان الانتخابية بالمركز، والتي تبلغ 74 مقرًا انتخابيًا، للاطمئنان علي توافر الاستعدادات والتجهيزات مع قرب ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بإتمام الاستعدادات للانتخابات الرئاسية ومراجعة الترتيبات والتجهيزات بجميع المقار الانتخابية بالمراكز والقرى بنطاق المحافظة، وتعليمات أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة إطسا، بالمرور الدوري على جميع المقار الانتخابية والاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العرس الانتخابي.

الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024

وأكد “شاكر” أنه تم تشكيل غرف عمليات بقرى المركز لمتابعة العملية الانتخابية وتشكيل لجان للمرور على المقار الانتخابية للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العرس الانتخابي.

وأشار رئيس المركز إلى أنه تم عمل اجتماعات دورية مع رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات التنفيذية بالمركز والتأكيد على عمل ندوات لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، كونها تعكس مدى ثقافة شعبنا ووعيه لحقه الانتخابي أمام جميع الشعوب.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالفيوم، لقاءً جماهيريًا، بحضور النائب أيمن شكري، عضو مجلس النواب، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة، مجدي سمعان، ومنى عيسى، ونصر كامل، أمين مساعد بندر ثاني، ووجدي نصيف أمين مساعد بندر أول الفيوم، وسيدات منطقة شارع السنترال، وحي لطف الله.