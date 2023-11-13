"إعلام الفيوم" يستضيف ندوة بعنوان “المواطنة والمشاركة السياسية” (صور)

نظم مركز إعلام الفيوم بالتعاون مع كلية الألسن بجامعة الفيوم، اليوم الإثنين، ندوة تحت عنوان «المواطنة والمشاركة السياسية».

حضر فعاليات الندوة كل من الدكتورة نجلاء سعد القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة أمل يوسف رئيس قسم الاجتماع السياسي بكلية الآداب، والدكتورة نهير الشوشاني أستاذ التاريخ بكلية التربية النوعية، وسهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم، ونادية ابو طالب أخصائي الاعلام بمركز إعلام الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

بدأت وقائع الندوة بالسلام الجمهوري تلاه كلمة الدكتورة نجلاء سعد للترحيب بالحضور والحديث عن أن الندوة تهدف لنشر الوعي بمفهوم المشاركة السياسية، ووجهت الطلاب بضرورة الحرص على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بغض النظر عن توجهاتهم وآرائهم من أجل الإسهام الحقيقي في بناء الوطن.

وأشارت القائمة بأعمال عميد الكلية، إلى أن الشباب يمثل قوة لا يستهان بها، وعليهم التعبير عن أفكارهم وطرحها أمام المسؤولين للعمل على حل المشكلات الراهنة.

من جانبها، وجهت الدكتورة أمل يوسف الشباب بضرورة تفنيد الشائعات المنتشرة حولهم، وعدم المساهمة في ترويجها، والتثبت من المعلومات بشكل واف لكى لا يكونوا فريسة سهلة للاستعمار الفكري والثقافي.

وأشارت “يوسف” إلى ضرورة تحمل الشباب لمسؤوليتهم تجاه وطنهم، والتزود بالافكار الإيجابية، واكتساب المهارات والمعارف اللازمة، ليصبحوا قادرين على قيادة سفينة الوطن مستقبلا في مختلف المجالات.

وتناولت الدكتورة نهير الشوشاني شرح مفهوم المواطنة بوصفه تعبيرًا عن التعايش السلمي بين أفراد المجتمع من خلال سيادة القانون، والالتزام بمبادئ الديمقراطية، ونبذ التمييز بناء على اللون أو الجنس أو الدين، والانتماء للوطن والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.

ودعت “الشوشاني” الطلاب للمشاركة في العمل المجتمعي والتطوع بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والنقابات المختلفة.

وتحدثت سهام مصطفى حول دور الشباب المحوري في الحياة السياسية والتأثير في مستقبل الوطن.

وأشارت إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في صنع القرار، واستغلال الشباب لحقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري، كما وجهت بضرورة الحفاظ على القيم المجتمعية السلمية، والحرص على العلم والمعرفة والقراءة.

وفي ختام الندوة أكد الحاضرون على ضرورة المشاركة وتقديم نموذجا يعبر عن عظم مكانة مصر ووعي الشعب المصري العظيم.

ندوة المواطنة والمشاركة السياسية

ندوة المواطنة والمشاركة السياسية

ندوة المواطنة والمشاركة السياسية

ندوة المواطنة والمشاركة السياسية