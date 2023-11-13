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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أطفال نادي الفيوم الرياضي يحتفلون بأعياد الطفولة.. الخميس

أطفال نادى محافظة
أطفال نادى محافظة الفيوم 

تنظم إدارة النشاط الثقافي والفني بنادي محافظة الفيوم الرياضي، احتفالًا كبيرًا يوم الخميس المقبل 16 نوفمبر 2023 الساعة 7 مساءً على مسرح النادي الجديد.

 

قال إسلام حسن مدير النشاط الثقافى، إن برنامج الاحتفال الرائع يتضمن عدد من الأنشطة الفنية الشيقة، منها عدد من الاستعراضات الغنائية "ناويين - طفلة صغيرة - على عهدى - الجيش" كما يشمل برنامج الاحتفال، إلقاء شعر - وأغنية عن فلسطين - وعرض مسرحية تقدر - ملحمة عن مصر.

 

وقالت علا إبراهيم منصور المشرفة على المسرح، ومخرجة العروض الاستعراضية، إن الأعمال الفنية يشارك فيها 50  من أطفال النادى إضافة إلى 10 من أطفال المدارس.

 

بينما أكد  طه عباس مدير المسرح، أن كافة العروض الفنية التى يتضمنها برنامج الاحتفال، عروض رائعة ستحوذ على ثقة وإعجاب اطفال النادى وأسرهم.

أطفال نادى محافظة الفيوم أعياد الطفولة النشاط الثقافي والفني العروض الفنية فلسطين

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