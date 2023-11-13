الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سنورس بالفيوم يتفقد المستشفى المركزى للاطمئنان على سير العمل

«رئيس سنورس بالفيوم»
«رئيس سنورس بالفيوم» يتفقد المستشفى المركزى للوقوف على الخدم

تفقد المهندس محمد فتحي إمام رئيس مجلس المدينة، مستشفى سنورس بالفيوم؛ للوقوف على سير العمل والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث تفقد حالة النظافة العامة بالمستشفى والمناطق المحيطة بها ومدى تواجد الأطباء والأطقم الطبية، بمرافقة المهندس أشرف أيوب، نائب رئيس المركز لشؤون المرافق.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس المركز، إن الغرض من الزيارة التفقدية للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التى تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها فى حالة وقوع أى أزمة أو كوارث طبيعية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات فى أوقات مختلفة دون سابق إنذار.


وأشاد رئيس المركز خلال الجولة، بالجهد الذي يقوم به الأطقم الطبية في رعاية المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وكانت قد عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا موسعًا لبحث آليات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس وبحضور وفد مؤسسة four paws international، وشركة «Icon» للتصميمات الإنشائية، وكذلك الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وكذا منسق مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، بالإضافة الي قيادات الوزارة المعنية بقطاع حماية الطبيعة.

أعربت وزيرة البيئة عن خالص تقديرها لجهود الدكتور أحمد الأنصاري للترويج لمفاهيم السياحة البيئية لافتة إلى اهتمامه الشخصي بالسياحة البيئية وتطوير المحميات من خلال العمل المشترك مع الوزارة مما ساهم في تغير الوضع بالمحميات بالمحافظة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن مشروع الملاذ الآمن هو أحد المشاريع الرائدة والتي تمثل نقلة هامة في مجال السياحة البيئية  لكل من الوزارة ومحافظة الفيوم للحفاظ على ثروات  مصر الطبيعية وتوفير ملاذ آمن للحيوانات وتجربة سياحية فريدة ومميزة تضع الفيوم علي الخريطة السياحية المصرية والعالمية بصورة مختلفة تضاهي المستويات العالمية.

�رئيس سنورس بالفيوم� يتفقد المستشفى المركزى للوقوف على الخدم
�رئيس سنورس بالفيوم� يتفقد المستشفى المركزى للوقوف على الخدم
�رئيس سنورس بالفيوم� يتفقد المستشفى المركزى للوقوف على الخدم
�رئيس سنورس بالفيوم� يتفقد المستشفى المركزى للوقوف على الخدم
�رئيس سنورس بالفيوم� يتفقد المستشفى المركزى للوقوف على الخدم
�رئيس سنورس بالفيوم� يتفقد المستشفى المركزى للوقوف على الخدم
�رئيس سنورس بالفيوم� يتفقد المستشفى المركزى للوقوف على الخدم
�رئيس سنورس بالفيوم� يتفقد المستشفى المركزى للوقوف على الخدم
�رئيس سنورس بالفيوم� يتفقد المستشفى المركزى للوقوف على الخدم
�رئيس سنورس بالفيوم� يتفقد المستشفى المركزى للوقوف على الخدم
رئيس سنورس بالفيوم المستشفى المركزى الخدمات الصحية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم

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