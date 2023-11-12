الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 11 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بمركز إطسا بالفيوم

إزالة 11 حالة تعدِ
إزالة 11 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بمركز اطسا بالفيوم

نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا حملة مكبرة بقري لإزالة التعديات والمخالفات على الأراضى الزراعية، في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بالتصدي ومواجهة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والتعدي داخل الحيز وأملاك الدولة


وبقيادة المهندس احمد شاكر، رئيس مركز ومدينة إطسا، وفى حضور المهندس محمد أبو القاسم، نائب رئيس المركز، وتأمين من مديرية أمن الفيوم ومركز شرطة إطسا، ورئيس الوحدة المحلية بجردو وفرق العمل.


وأسفرت الحملة عن  إزالة 10 حالات تعدِ على الأرض الزراعية بالبناء المخالف بمساحة إجمالية 1500 م بالوحدة المحلية بجردو، وقامت الوحدة المحلية بابو جندير بإزالة فورية علي أرض زراعية ناحية م فيصل اللواج صالح علي م 200 ردم أساسات.


وشدد المهندس أحمد شاكر، رئيس المركز على تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لإحكام السيطرة ومنع التعديات داخل الحيز العمراني وعلي الأراضي الزراعية، ومواجهة المخالفات  ولا تهاون مع التعديات والتصدي لها بكل حزم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل ‏والتبوير‎.

إزالة 11 حالة تعد الأراضي الزراعية مركز اطسا الفيوم محافظ الفيوم

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