الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمانة مستقبل وطن بالفيوم تواصل لقاءاتها لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة

حزب مستقبل وطن بالفيوم
حزب مستقبل وطن بالفيوم

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالفيوم، لقاء جماهيري، بحضور النائب ٱيمن شكري عضو مجلس النواب، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة،  مجدي سمعان،  ومنى عيسى، ونصر كامل، أمين مساعد بندر ثاني،  ووجدي نصيف أمين مساعد بندر أول الفيوم، وسيدات منطقه شارع السنترال، وحي لطف الله.

جاء ذلك فى إطار خطة حزب مستقبل وطن بالفيوم للتوعية پأهمية  المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتمرالتأكيد على أهمية  المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها واجبًا وطنيًا على كل مواطن، كما تم استعراض إنجازات الرئيس السيسى التي تمت على مدار ٩ سنوات في كافة القطاعات بالدولة، والتأكيد على أهمية توعية المواطنين بالحذر من المؤامرات التى تحاك ضد مصر، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب التى تؤثر  على الروح المعنوية  للمواطنين والمطالبة بضرورة  النزول والحشد أمام لجان الانتخابات؛ لكي تكون الرسالة وقوف الشعب خلف الدولة وقيادتها.

 

وكان قد نظم مركز إعلام الفيوم،  بالتعاون مع كلية الألسن بجامعة الفيوم، ندوة تحت عنوان “المواطنة والمشاركة السياسية”.

 

وحضر فعاليات الندوة كل من: الدكتورة نجلاء سعد القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة أمل يوسف رئيس قسم الاجتماع السياسي بكلية الآداب،  والدكتورة نهير الشوشاني أستاذ التاريخ بكلية التربية النوعية، وسهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم، ونادية ابو طالب أخصائي الإعلام بمركز إعلام الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وبدأت وقائع الندوة بالسلام الجمهوري تلاه كلمة الدكتورة نجلاء سعد للترحيب بالحضور والحديث عن أن الندوة تهدف لنشر الوعي بمفهوم المشاركة السياسية، ووجهت الطلاب بضرورة الحرص على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بغض النظر عن توجهاتهم وآرائهم من أجل الإسهام الحقيقي في بناء الوطن.

وأشارت القائمة بأعمال عميد الكلية، إلى أن الشباب يمثل قوة لا يستهان بها، وعليهم التعبير عن أفكارهم وطرحها أمام المسؤولين للعمل على حل المشكلات الراهنة.

حزب مستقبل وطن بالفيوم
حزب مستقبل وطن بالفيوم
حزب مستقبل وطن بالفيوم
حزب مستقبل وطن بالفيوم
حزب مستقبل وطن بالفيوم
حزب مستقبل وطن بالفيوم
حزب مستقبل وطن بالفيوم
حزب مستقبل وطن بالفيوم
حزب مستقبل وطن بالفيوم
حزب مستقبل وطن بالفيوم
حزب مستقبل وطن بالفيوم
حزب مستقبل وطن بالفيوم
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