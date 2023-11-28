النائب أحمد عبدالجواد: الشرقية ستكون من أكثر المحافظات إقبالا على الانتخابات الرئاسية

قال النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم الجمهورية، عضو هيئة مكتب الحملة، أن جميع المصريين يعبرون عن محبتهم وتضامنهم مع شعب غزة، لافتا إلى أن الشعب واعي بالعديد من المؤامرات، ومتضامن مع الرئيس السيسى، فى كل قرار يتخذه بشأن القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد فى ساحة العيد بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بعنوان "الشرقية.. معاك ياريس"، والذي نظمه حزب مستقبل وطن بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم الجمهورية، عضو هيئة مكتب الحملة، والمستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، ووسام صبري مدير تنفيذي للحملة الرئاسية، علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور محمد سليم أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية.

وأوضح عبد الجواد أن ما يشهده قطاع غزة الآن هو مشهد يعبر عن بطولة الشعب الفلسطيني، والشعوب الحرة لا يستطيع أحد أن يسلبها أرضها.

وأعرب عن خالص محبته وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي لما قام به من أجل مصر خلال سنوات توليه الرئاسة، ولما قام به من إنجازات كبرى فى جميع المجالات.

وبعث برسالة قائلا إنه محمل بها من عشرات الآلاف من أبناء شعب الشرقية، وهى رسالة محبة وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن محافظة الشرقية ستكون من أولى المحافظات وأكثرها خروجا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للتعبير عن إرادة الشعب فى اختيار قائده.