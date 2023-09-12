الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن": انطلاق ملتقى شباب مصر رسالة لقوى الشر

النائب أحمد عبد الجواد
النائب أحمد عبد الجواد

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم بالحزب، أن هناك مزيد من الانسجام بين الأحزاب السياسية خلال الفترات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن انعقاد ملتقى “شباب مصر” اليوم، بمثابة رسالة لقوى الشر الذين يتهمون الأحزاب بالباطل.

ملتقى “شباب مصر” 

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال كلمته بملتقى شباب مصر، الذي ينظمه حزب “مستقبل وطن” بمشاركة مجموعة من الأحزاب والكتل السياسية، على رأسها أحزاب “حماة الوطن، مصر الحديثة، المؤتمر، الحرية المصري” وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا، وبرلمان شباب مصر، وطلاب من أجل مصر.

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وأضاف “عبد الجواد”، أن الأحزاب ربما تختلف سياسيًا لكنها  في النهاية تتفق على مصلحة الوطن، مؤكدا أن الأحزاب تعبر عن الشعب وهمومه والتحديات التي تواجهه، أما الذين يهاجمون ويشككون على طول الخط، فهم مضللون .

مرحلة ديمقراطية 

وقال نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، إننا نمر بمرحلة ديمقراطية تعزز مناخ الحريات، لافتا إلى أن القيادة السياسية نجحت في الخروج بالبلد من الأزمات التي ألمت بها على مدار السنوات الأخيرة.

ويركز ملتقى شباب مصر، على مناقشة قضايا الشباب، واستعراض الجهود التي بذلتها الدولة لتمكينهم سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا على مدار السنين الماضية.

في سياق أخر، قال أحمد محمد مهني، أمين شباب حزب الحرية، إن الحزب كان حريصا على التواجد في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية، ومنذ اليوم الأول لتأسيس الحزب ولدينا إدراك أن رصيد الحزب يكون في الشارع وليس في البنوك، حتى نحقق الهدف من تأسيس الأحزاب السياسية. 

وأضاف “مهني” أن مصر محظوظة بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن بالشباب ودورهم في البناء وقدم لهم الكثير، وشباب مصر تعامل مع هذه الجهود بالعمل والبناء وهذه رسالة للجميع في أن الشباب دائما قادر على التحدي، مؤكدًا على أهمية أن يشارك الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة ردا لجميل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عمل على تمكين الشباب بشكل حقيقي في مصر.

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