نائب رئيس «مستقبل وطن»: إنجازات الرئيس السيسى تستحق دعمنا وثقتنا الكاملة

أعلن النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، وعضو مجلس الشيوخ، عن تأييده الكامل ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالًا لمسيرة الإنجازات التي بدأت قبل 10 سنوات.

وقال عبدالجواد: "نحاول في حزب مستقبل وطن، أن ننقل بحكم تواجدنا في مختلف القرى ومحافظات الجمهورية، نبض الشارع ورأي المواطن المصري".

وأضاف "عبدالجواد"، في تصريحات له، "أنه في ظل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية إقليميًا أو دوليًا، والأوضاع الاقتصادية التي يشعر بها جميع المصريين، يأتي الرهان على المواطن المصري ووطنيته ووعيه، وتأكيده على استمرار دعم المسيرة التي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الدولة المصرية وحتى الآن".

وأضاف النائب أحمد عبدالجواد، أن حزب مستقبل وطن يؤكد بناء على ما تم التوافق عليه داخل الحزب، وما استشعره من المواطن بمختلف محافظات الجمهورية، دعمنا وتأييدنا لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسة أخرى خلال المرحلة المقبلة.

منذ تولى الرئيس السيسي في أعقاب ثورة 30 يونيو حصل حجم إنجاز لا يستطيع أحد إنكاره

ووصف نائب رئيس الحزب: «كنا فين وبقينا فين.. هناك إنجازات غير عادية شهدتها الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، ونجحت الدولة في التخلص من تبعات سقوط حكم الجماعة الإرهابية المتطرفة، وما ساهمت فيه من تفكك وانهيار في مؤسسات الدولة، ناهيك عن العشوائيات وعدم وجود بنية تحتية مع وضع دولي متراجع لم تشهده الدولة المصرية خلال العصور السابقة".

وأوضح أنه منذ تولى الرئيس السيسي في أعقاب ثورة 30 يونيو حصل حجم إنجاز لا يستطيع أحد أن ينكره إلا إذا كان جاحدًا، هذا الإنجاز تمناه المصريون على مدار سنوات سابقة، من القضاء على الإرهاب والعشوائيات وتحديد مسار تنمية كامل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية».

حجم إنجازات الدولة بقيادة الرئيس السيسي

وأضاف النائب أحمد عبدالجواد: «في الفترة الأخيرة اعتمدنا برنامجًا إصلاحيًا شاملًا في ظل قيادة الرئيس السيسي، هدفه تثبيت أركان الدولة المصرية وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية».

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن :«هناك معنى نستلهمه من الرئيس السيسي وكان دائمًا يقوله، وإحنا مصرين عليه داخل الحزب، وهو إنه مفيش نجاح سهل وبدون مقابل، طريق النجاح دائمًا يحتاج لجهد وتضحية وتكاتف وإيمان بقضية الوطن».

واختتم أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، «نؤكد دعمنا وثقتنا الكاملة في حجم الإنجاز اللي موجود، والذي سيكتمل بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي الفترة المقبلة».