مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

انطلاقًا من الحفاظ على الانجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة فى جمیع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادھا الرئیس عبد الفتاح السیسي منذ تولیه المسئولیة في ظروف صعبة وتحدیات عظیمة لم تتعرض لھا الدولة المصریة في تاریخھا المعاصر، فنجحت مصر تحت قیادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم.

واستكمالاً لمسیرة التنمیة والبناء التي یقودھا الرئیس السيسي، وما قطعته مصر في طریقھا نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستنداً إلي برنامج إصلاحي شامل لتثبیت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتھا الوطنیة وإحداث نھضة تنمویة كبري من خلال أطلاق استراتیجیة التنمیة المستدامة (مصر ٢٠٣٠) والتي شملت عدة محاور أساسیة علي رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي.

خطى ثابتة

ودعما من حــزب مستقبل وطن لجمیع ھذه الإنجازات التي تحققت في عھــد الرئیــس عبد الفتاح السیسي ، وإذ تمضي الدولة المصریة بخطي ثابتة نحو إتمام أحد أھم الاستحقاقات الدستوریة المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسیة المقبلة، لـذا وانطلاقاً من مسئولیتنا السیاسیة فإننا نؤید وندعم ترشح الرئیس عبد الفتاح السیسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسیة المقبلة، لتحقیق تطلعات ھذا الشعب ومواصلة مسیرة العطاء التي بدأھا سیادته.. متمنین التوفیق والتقدم والازدھار لمصر.