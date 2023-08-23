مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة
انطلاقًا من الحفاظ على الانجازات التي تحققت في مصر على مدار ١٠ سنوات سابقة فى جمیع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادھا الرئیس عبد الفتاح السیسي منذ تولیه المسئولیة في ظروف صعبة وتحدیات عظیمة لم تتعرض لھا الدولة المصریة في تاریخھا المعاصر، فنجحت مصر تحت قیادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وذلك جنبًا إلى جنب مع تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وعلى رأسھا إعادة مصر إلى مكانتھا الطبیعیة أمام العالم.
واستكمالاً لمسیرة التنمیة والبناء التي یقودھا الرئیس السيسي، وما قطعته مصر في طریقھا نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستنداً إلي برنامج إصلاحي شامل لتثبیت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتھا الوطنیة وإحداث نھضة تنمویة كبري من خلال أطلاق استراتیجیة التنمیة المستدامة (مصر ٢٠٣٠) والتي شملت عدة محاور أساسیة علي رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي.
خطى ثابتة
ودعما من حــزب مستقبل وطن لجمیع ھذه الإنجازات التي تحققت في عھــد الرئیــس عبد الفتاح السیسي ، وإذ تمضي الدولة المصریة بخطي ثابتة نحو إتمام أحد أھم الاستحقاقات الدستوریة المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسیة المقبلة، لـذا وانطلاقاً من مسئولیتنا السیاسیة فإننا نؤید وندعم ترشح الرئیس عبد الفتاح السیسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسیة المقبلة، لتحقیق تطلعات ھذا الشعب ومواصلة مسیرة العطاء التي بدأھا سیادته.. متمنین التوفیق والتقدم والازدھار لمصر.