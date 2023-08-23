النائب عصام هلال يعلن تأييده ودعمه للرئيس السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية

أعلن النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن عن تأييده ودعمه ترشح الرئیس عبد الفتاح السیسي، لخوض غمار الانتخابات الرئاسیة المقبلة.

وقال النائب عصام هلال في تصريح خاص لـ"الدستور" إن ما تحقق على مدار ١٠ سنوات ماضية لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية من قبل، فضلا عن حجم الإنجازات التي طالت جميع قطاعات الدولة، بتوجيهات وقيادة الرئيس، كما ثمن البيان الصادر عن مستقبل وطن بدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

الرئيس نجح في تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة في المجالات كافة

ولفت هلال إلى أن الدولة المصرية حققت مؤشرات نمو إيجابية على مستوى الاقتصاد والسياسة سواء الداخلية أو الخارجية، وحققت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع المجالات، لم تعهد إليها من قبل، حتى أقبلت على مشارف الجمهورية الجديدة، بفضل جهود القيادة السياسية التي أخلصت لهذا الوطن، ووضعته عين الاعتبار إلى أن أصبحت مصر اليوم تحت مراكز قيادية بين دول العالم، بفضل رؤيتها المتوازنة ودعمها لخطط السلام المنشودة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر بمصر لبر الأمان

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر بمصر لبر الأمان، وعزز مسار التنمية الشاملة وقضى على بؤر الفساد والإرهاب التي تفشت داخل مفاصل الدولة لسنوات عديدة، إلى أن تحققت تلك الإنجازات التي أصبح من الصعب حصرها، مشيراً إلى أن الرئيس استطاع تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل ومشرق، تتوافر فيه جميع مقومات الحياة الكريمة لكل مواطن، في ظل تحديات متنامية محلية وعالمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي نجح في إرساء برنامج إصلاحي شامل لتثبیت أركان الدولة، وإعادة بناء مؤسساتھا الوطنیة وإحداث نھضة تنمویة كبري، مؤكدا أن ما قطعته الدولة في طريقها للجمهورية الجديدة يحتاج لاستكمال خطى السير الجاد بسياسات وإدارة حكيمة قادرة على إدارة الأمور وفق لمقتضيات العصر والموارد التي تمتلكها.