الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: استقبال أهالي مطروح للرئيس السيسي تاريخي

المهندس صالح سلطان
المهندس صالح سلطان

وصف المهندس صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة مطروح، استقبال أهالي وجماهير محافظة مطروح للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتاريخي، مؤكدًا أن هذا الاستقبال الحاشد من الجماهير للرئيس السيسي، بمثابة دليل قاطع على رد الجميل للقيادة السياسية بعد النجاحات والمشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس السيسي، داخل محافظة مطروح بجميع مدنها ومراكزها وقراها وعلى امتداد مناطق الساحل الشمالى من الإسكندرية حتى السلوم.

وقال "سلطان" في بيانٍ أصدره اليوم، إن محافظة مطروح خلال السنوات الأخيرة حظيت باهتمام كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة لتنفيذ مشروعات التنمية في مختلف المجالات في ظل الجمهورية الجديدة بعد عقود من التجاهل والتهميش، وعدم استغلال مقومات المحافظة الواعدة، والتي تعد ثاني أكبر محافظة من حيث المساحة، التي تبلغ 166.6 ألف كيلومتر، ويبلغ عدد سكانها 503.3 ألف نسمة.

وأضاف سلطان، إن محافظة مطروح والعلمين الجديدة ورأس الحكمة والسلوم وجميع المناطق على مستوى منطقة الساحل الشمالي بأسرها، أصبحت من المناطق الواعدة اقتصاديًا وصناعيًا وزراعيًا وسياحيًا، بعد أن شهدت طفرة تنموية هائلة وغير مسبوقة، في كل القطاعات والمجالات وإقامة عدد كبير من المشروعات القومية منذ عام 2014، لم تشهدها طوال العقود الماضية والتي ستحقق التنمية وفرص العمل لأبناء المحافظة ومحافظات الدلتا والصعيد.

وثمَّن النائب الاهتمام الكبير من الدولة بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمطروح على المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء المحافظة. 

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