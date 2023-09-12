الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ملتقى شباب مصر.. حزب الحرية يدعو الشباب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ملتقي شباب مصر
ملتقي شباب مصر

قال أحمد محمد مهنا، أمين شباب حزب الحرية، إن الحزب كان حريصا على التواجد في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية، ومنذ اليوم الأول لتأسيس الحزب ولدينا إدراك أن رصيد الحزب يكون في الشارع وليس في البنوك، حتى نحقق الهدف من تأسيس الأحزاب السياسية. 

ملتقى شباب مصر

جاء ذلك في كلمته ضمن فعاليات ملتقى شباب مصر «مشاركة من أجل الوطن»، والذي يعقد برعاية أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بمشاركة عدد كبير من الأحزاب المصرية، والنائب تيسير مطر والنائب الدكتور محمود حسين والنائب أحمد دياب واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة وطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس الشيوخ والنائبة غادة علي والنائب أحمد عبد الجواد والنائب محمد السباعي والنائب مجدي مرشد.

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حزب الحرية المصرى يعلن تأييده ترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية

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“الحرية المصرى”: القواعد الحزبية نادت بالإسراع فى إعلان تأييد الرئيس السيسى

الانتخابات الرئاسية 

وأضاف مهني أن مصر محظوظة بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن بالشباب ودورهم في البناء وقدم لهم الكثير، وشباب مصر تعامل مع هذه الجهود بالعمل والبناء وهذه رسالة للجميع في أن الشباب دائما قادر على التحدي، مؤكدًا على أهمية أن يشارك الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة ردا لجميل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عمل على تمكين الشباب بشكل حقيقي في مصر.

أحمد محمد مهنا حزب الحرية الاستحقاقات الانتخابية البنوك الأحزاب السياسية

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