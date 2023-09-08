الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بحضور قيادات الأحزاب المصرية

حزب الحرية المصرى يعلن تأييده ترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية

وفد حزب الحرية المصري
وفد حزب الحرية المصري

شارك وفد حزب الحرية المصري، في المؤتمر التنظيمي الأول للأحزاب السياسية بالشرقية، وبحضور ما يقرب من ٦٠ شخصية من قيادات الأحزاب السياسية، وحضور أكثر من ١٥ ألف عضو تنظيمي يمثلون الأحزاب المشتركة بالملتقى لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة، عقب إعلان الحزب تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسي.

وترأس وفد الحزب النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وعضو مجلس النواب، وأمناء الأمانات النوعية، وأمناء المحافظات بالحزب، وعدد من أعضاء وقيادات الحزب.

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"حماة الوطن" يشارك بوفد رفيع المستوى فى ملتقى الأحزاب الداعمة لترشح السيسى

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ملتقى الأحزاب بالشرقية يستعرض للجمهور فيلم تسجيلى عن إنجازات الرئيس السيسي

دعم السيسى من أجل استكمال خطط التنمية

وأكد النائب أحمد مهنى، أن الحزب بكافة قواعده وتنظيماته يعلن دعمه لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتم إطلاق حملة “المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والاستقرار”، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار  إعلاء مصلحة الوطن، وتغليب المصلحة العامّة، ومن أجل استكمال  خطط التنمية، والإنجازات والإصلاحات التي تمّت في جميع القطاعات على مدار الثمانى سنوات الماضية.. في عهد  الرئيس "عبدالفتاح السيسي" وما تتطلبّه المرحلة القادمة من قيادة  لها نظرة ورؤية ثاقبة من أجل مواصلة الإنجازات على كافة الأصعدة، والحد من الأخطار المحيطة بالبلاد، داخليًا وخارجيًا.  

المرحلة المقبلة تستهدف المواطن المصرى

وأضاف مهني، خلال كلمته في المؤتمر، أن المرحلة المقبلة تستهدف المواطن المصري لرفع المعاناة عنه وثقتنا في أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القادر على تجاوز هذه المرحلة وصولًا إلى تحقيق الرخاء لجميع أبناء مصر.

وضم وفد الحزب الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي، والدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، وهاني الهلالي، القائم بأعمال أمين المجالس المحلية والشعبية، واللواء عبدالرحمن راشد، أمين الحزب بالدقهلية، ويوسف خطاب، أمين عام الجيزة، وسمير العنجاوي، أمين الحزب بالأقصر، وعبدالفتاح الديب، أمين عام الدقهلية، وحسني عبداللطيف، أمين الحزب بالشرقية، ومحمد غريب، أمين تنظيم الشرقية، والدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد للمجالس الشعبية والمحلية بالحزب، وعدد من أمناء الأمانات النوعية بالمحافظات وقيادات وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظات.

بالشرقية ملتقى الأحزاب السياسية الأحزاب السياسية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عضو مجلس النواب

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